Не забувайте, що сильний вітер може посилити дію морозів

Зимові холоди можуть стати справжнім випробуванням для вашого саду та городу, особливо якщо снігу не вистачає для природного утеплення. Морози без снігового покриву створюють додаткові труднощі, але є способи захистити рослини від таких погодних умов. «РБК-Україна» пише про кілька важливих заходів, які допоможуть зберегти тепло та запобігти пошкодженням кореневих систем і чутливих культур.

Утеплення кореневої системи

Коренева система рослин, що зимують у ґрунті, потребує особливої уваги в умовах низьких температур. Без снігу, який зазвичай утримує тепло в землі, температура на глибині до 40 см може опуститися до -16°C. Щоб захистити коріння, рекомендується укрити його шаром піску або землі. Це допоможе зберегти тепло і запобігти замерзанню навіть у найсильніші морози.

Використання природних матеріалів для укриття

Якщо хочете заощадити на дорогих укривних матеріалах, використовуйте природні засоби, такі як земля, торф або опале листя. Для гортензій, клематисів чи піонів достатньо накрити ґрунт товстим шаром матеріалу (10-15 см). Торф і перегній не тільки захищають від холоду, а й збагачують ґрунт, створюючи додаткові умови для рослин.

Захист теплолюбних культур

Теплолюбні рослини, такі як виноград, клематиси та актинидії, потребують особливо ретельного укриття. Якщо їх неможливо пригнути до землі, створіть каркас для сухого укриття або накрийте їх лапником. Таке укриття збереже тепло і вологу для рослин, дозволяючи їм пережити зиму.

Захист від вітру

Не забувайте, що сильний вітер може посилити дію морозів. Для захисту рослин від вітру використовуйте сітки або живі огорожі, особливо для молодих дерев і чагарників. Це допоможе знизити ризик пошкоджень і забезпечить рослини додатковим захистом.