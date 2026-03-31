Бруннера – одна з найпривабливіших весняних рослин для затінених місць

Не всі ділянки саду отримують достатньо сонячного світла. Але навіть у найтемніших куточках можна створити барвисті клумби. Вибір тіньолюбних рослин дозволяє прикрасити простір, де звичайні квіти погано ростуть або зовсім не цвітуть. Які квіти ростуть у тіні.

Бруннера

Бруннера – одна з найпривабливіших весняних рослин для затінених місць. Її небесно-сині квітки розпускаються в травні, а після цвітіння ефектне зелене листя прикрашає сад до перших заморозків.

Хоста

Хоста славиться не квітами, а декоративним листям. Воно залишається привабливим протягом усього сезону. Рослина невибаглива, може рости без пересадки до 20 років. Красиве листя хости здатне стати центром клумби навіть у повній тіні.

Астильба

Астильба розквітає в другій половині літа, радує суцвіттями білого, рожевого або червоного відтінку. Її темно-зелене блискуче листя додає саду ефекту доглянутого квітника.

Ірис

Ірис – невибагливий багаторічник із яскравими жовтими квітами, які «освітлюють» затінені ділянки. Є також сорти з блакитними, фіолетовими, рожевими та білими квітами. Після цвітіння листя гармонійно поєднується з папороттю та іншими тіньолюбними рослинами.

Бегонія вічноквітуча

Бегонія вічноквітуча добре росте під деревами, де мало сонця. Раніше її вирощували лише в приміщеннях, зараз – популярна для відкритих тіньових клумб.