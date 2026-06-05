Для спаржі слід відвести добре освітлену ділянку, захищену від застою води

Спаржа вважається однією з найцінніших овочевих культур, яку можна вирощувати на присадибній ділянці. Її ніжні пагони не лише мають вишуканий смак, а й містять багато корисних речовин. Головна перевага спаржі полягає в тому, що після правильної посадки вона здатна давати врожай протягом 20–30 років, тому закладання грядки можна вважати довгостроковою інвестицією у власний город. Як і коли садити спаржу, пише Agro landing.

Як обрати місце для посадки

Для спаржі слід відвести добре освітлену ділянку, захищену від застою води. Рослина найкраще почувається на пухких і родючих ґрунтах із хорошим дренажем.

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Оскільки культура ростиме на одному місці багато років, підготовці грядки варто приділити особливу увагу. Перед посадкою бажано видалити всі багаторічні бур'яни та збагатити землю компостом або добре перепрілою органікою.

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Особливості посадки

Найчастіше городники висаджують не насіння, а готові кореневища, які називають кронами. Такий спосіб дозволяє швидше отримати перший урожай.

Для посадки викопують траншеї глибиною приблизно 15–20 сантиметрів. Рослини розміщують на достатній відстані одна від одної, щоб у майбутньому вони мали простір для розвитку.

Після висаджування коріння поступово засипають ґрунтом у міру росту молодих пагонів.

Який ґрунт любить спаржа

Найкраще культура розвивається на нейтральних або слабокислих ґрунтах. Якщо земля надто кисла, її бажано попередньо розкислити.

Родючий та добре структурований ґрунт допомагає рослинам швидше приживатися та формувати потужну кореневу систему.

Догляд протягом сезону

У перші роки після посадки спаржа потребує регулярного поливу. Ґрунт не повинен пересихати, особливо в періоди тривалої спеки.

Також важливо підтримувати грядку чистою від бур'янів, які можуть конкурувати з молодими рослинами за вологу та поживні речовини.

Добрий результат дає мульчування. Шар органічної мульчі допомагає довше зберігати вологу, стримує ріст бур'янів і поступово покращує структуру ґрунту.

Чим підживлювати спаржу

Для підтримання високої врожайності рослину підживлюють навесні та після завершення збору пагонів. Найчастіше використовують компост або інші органічні добрива.

Восени також корисно вносити органіку, яка поступово розкладатиметься та живитиме кореневу систему.