Попит на спаржу в Україні зростає

Агрокомпанія «Дібрівка Агросервіс» уперше зібрала врожай спаржі на Київщині. Культуру почали вирощувати торік на площі 2 гектари, а цієї весни отримали перші результати. Про це розповів керівник господарства Юрій Гончарук у статті для журналу «Садівництво по-українськи», пише AgroTimes.

За його словами, спаржа є вигідною нішевою культурою, адже виходить на ринок раніше за більшість овочів. Уже в травні, після прогрівання ґрунту, можна починати збір урожаю, що дозволяє аграріям одержувати перші сезонні доходи.

«Культура виходить на ринок раніше за інші овочі, а це відповідно ранні гроші у сезоні. У травні, щойно прогрівається ґрунт, її можна зрізати», – розповів він.

Окрім фінансових переваг, вирощування спаржі допомагає рівномірно розподіляти навантаження на працівників упродовж року. Після весняної обрізки саду та малини люди переходять до збору спаржі, а згодом повертаються до робіт у ягідниках і садах.

Для обробітку та збору врожаю на 2 га спаржі підприємство залучає 7-8 працівників. Для порівняння, на зборі малини нині працюють 60-70 робітників, тоді як до повномасштабної війни на площі 30 га залучали до 300 працівників.

Окрім того, що спаржу вдається реалізовувати швидше, ніж інші овочі, серед її переваг також висока ціна. Так, цьогоріч українську спаржу в роздріб можна було купити за 600 грн/кг, а згодом ціна впала до 500 грн. А ось імпортна спаржа зазвичай коштує 200-250 грн/кг, свідчать дані AgroPortal.

В Україні загалом зростає інтерес до нішевих овочевих культур, зокрема до спаржі та батату, а тому їх вирощування є прибутковим та потрібним.

Компанія «Дібрівка Агросервіс», яка раніше спеціалізувалася на вирощуванні малини та яблуневого саду, за останні роки скоротила ягідник, повністю оновила сортовий склад і на вивільнених площах заклала фундуковий сад.

За даними Opendatabot, власником «Дібрівка Агросервіс» є Юрій Демцюра. У 2024 році дохід компанії становив понад 160 млн грн.