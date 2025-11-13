Мигдаль цвіте навесні

В Україні планують закласти перші промислові сади мигдалю на основі новітніх сортів, адаптованих до місцевих кліматичних умов, повідомляє SEEDS із посиланням на президента Української горіхової асоціації Геннадія Юдіна. За його словами, в Україні стабільно зростають площі промислових садів горіхових культур, однак найбільше завдяки фундуку. Натомість вирощування мигдалю поки не розвинене, через що країна залишається залежною від імпорту.

«Лише торік Україна імпортувала 3,3 тис. тонн мигдалевого ядра, а за дев’ять місяців цього року показники вже майже досягли минулорічного рівня – 3,1 тис. тонн», – зазначив Юдін.

Фахівці галузі спільно з науковцями провели дослідження на дослідних ділянках у різних регіонах країни та дійшли висновку, що найперспективнішими для промислового вирощування є сорти іспанської селекції з пізнім цвітінням, адже вони краще переносять весняні приморозки, мають високу врожайність і не залежать від запилення бджолами.

Сучасний фермер потребує надійної підтримки. Open Agri Club – це партнер, який допомагає зростати: фінансування під посівну, аналіз ґрунтів, добрива, консультації експертів та обмін досвідом.

Розвивайте свій агробізнес та будуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

«Іспанські сорти продемонстрували найкращу зимостійкість, стійкість до різких перепадів температур і починають давати врожай уже з третього року», – додав Юдін.

Він вважає, що створення адаптованих до українського клімату рентабельних мигдалевих садів стане новим напрямом співпраці науковців і фермерів.