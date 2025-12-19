Доходи від оренди сільгоспземель підлягають оподаткуванню

Власники земельних паїв і сільськогосподарських ділянок, які здають землю в оренду, зобов’язані сплачувати податки з отриманого доходу. У Земельному фонді пояснили, що орендна плата за користування землею підлягає обов’язковому оподаткуванню незалежно від форми договору.

У більшості випадків податковим агентом виступає орендар. Якщо землю орендує юридична особа або фізична особа-підприємець, саме орендар утримує та сплачує податки під час виплати орендної плати власнику паю.

Натомість у разі, коли орендарем є фізична особа без статусу підприємця, обов’язок декларування доходів і сплати податків покладається безпосередньо на власника земельної ділянки. У такому випадку він має самостійно подати податкову декларацію та сплатити відповідні платежі.

Розмір оподатковуваного доходу визначається на підставі суми орендної плати, зазначеної у договорі, але не може бути нижчим за мінімальний орендний платіж, встановлений законодавством.

Доходи від здавання в оренду сільськогосподарських земель оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Окрім цього, з 2025 року такі доходи обкладаються військовим збором за підвищеною ставкою – 5%.

У Земельному фонді закликали власників паїв уважно ставитися до умов договорів оренди та виконувати податкові зобов’язання, щоб уникнути штрафів і донарахувань.

