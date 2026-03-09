Україна залишається найбільшим постачальником олії до ЄС

Україна залишилася найбільшим постачальником соняшникової олії для країн Європейського Союзу. За період з 1 липня 2025 року до 1 лютого 2026 року ЄС імпортував близько 0,95 млн тонн української олії, що складає майже 92% ринку, повідомила німецька галузева асоціація UFOP.

Загальний обсяг імпорту соняшникової олії в ЄС за цей період склав трохи менше ніж 1,04 млн тонн, що менше порівняно з минулим роком (1,28 млн тонн). Зменшення експорту з України до ЄС пов’язане зі скороченням внутрішньої сировинної бази. Врожай соняшнику в Україні впав з 13 млн тонн у 2024 році до 10,5 млн тонн у 2025 році, що обмежило обсяги переробки та експортного потенціалу.

Аналітики компанії Agrarmarkt Informations-Gesellschaft зазначили, що на експортні поставки також впливали атаки Росії на інфраструктуру та порти, та згодом потоки стабілізувалися.

Другим та третім найбільшими постачальниками соняшникової олії до ЄС стали Молдова та Сербія з частками близько 5% і менше ніж 2% відповідно. Поставки з Молдови зросли, тоді як сербський експорт залишився значно нижчим, ніж рік до цього.

Україна залишається провідним постачальником олії до ЄС / Інфографіка UFOP

Зауважимо, що Україна є найбільшим виробником і експортером соняшникової олії у світі. Як писав ZAXID.NET, у поточному сезоні наша країна забезпечила майже половину глобального експорту соняшникової олії (46%). Також галузь залишається одним із ключових сегментів аграрного експорту країни. Так, у 2025 році до п’ятірки агропродуктів за експортною виручкою увійшли: соняшникова олія, кукурудза, пшениця, соєві боби та м’ясо птиці.

Ключовим ринком експорту української олії є Індія. Водночас за час повномасштабної війни Україна послабила позиції на світовому ринку олії та поступилась першістю на ринку Індії.

Додамо, що український агрохолдинг Kernel до війни був світовим лідером із виробництва соняшникової олії (майже 7% світового виробництва) та її експорту (приблизно 12%). За перше півріччя 2026 фінансового року Kernel виробив близько 40 000 т бутельованої олії. Продукція компанії постачається на внутрішній ринок України та експортується до понад 40 країн світу.