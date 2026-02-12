Виробництво соєвої олії збільшилось на понад 22%

В Україні після запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак суттєво зросли обсяги їхньої переробки та збільшилось виробництво й експорт олії та шроту. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський.

За його словами, перші результати дії мита вже показали ефективність переходу агросектору від сировинного експорту до глибшої переробки. Завдяки цьому додана вартість залишається в Україні, а надходження до бюджету зросли на мільярди гривень.

За інформацією Кисилевського, у липні–грудні 2025 року експорт ріпакової олії зріс у 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року, а валютна виручка – у 2,2 раза. Виробництво ріпакового шроту за цей період збільшилося у 1,8 раза, його експорт – у 1,7 раза, валютна виручка – у 1,4 раза.

У сегменті сої також відбулось зростання. Так, за вересень–грудень 2025 року виробництво соєвої олії в Україні збільшилося на 22,4%, експорт – на 23,3%, а валютна виручка – у 1,5 раза. Обсяги переробки сої на олію та шрот перевищили експорт соєвих бобів на 3,7%.

В асоціації «Укроліяпром» прогнозують, що у 2025–2026 маркетинговому році переробка ріпаку сягне рекордних 1,7 млн тонн, тобто понад 50% від загального врожаю, а сої – до 3 млн тонн, або понад 60%. Це дозволить виробити близько 720 тис. тонн ріпакової та 600 тис. тонн соєвої олії – максимальні обсяги за історію галузі.

Що відомо про 10% мита на експорт сої та ріпаку?

2 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким впровадив запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку. Розмір поетапно зменшуватиметься з 1 січня 2030 року, поки не сягне 5%.

До слова, ZAXID.NET писав, що до п’ятірки агропродуктів за експортною виручкою у 2025 році увійшли: соняшникова олія, кукурудза, пшениця, соєві боби та м’ясо птиці. Власне, ріпак покинув рейтинг, оскільки експортний виторг значно знизився. На експортному ринку сої фіксують зростання цін. Одним із ключових чинників стала інформація про можливе збільшення закупівель сої Китаєм у США.

Загалом у 2025 році відбулось скорочення частки експорту країн ЄС через запровадження торгівельних змін, ідеться про повернення торгових квот та мит. Так, якщо в 2024 році частка країн ЄС в українському експорті становила 52%, то за попредніми оцінками в 2025 році – 49%.