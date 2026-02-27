Кукурудза активно споживає азот із ґрунту

Щоб отримати великі бульби з доброю лежкістю, недостатньо лише обрати якісний сорт. Велике значення має те, які культури росли на ділянці раніше. Якщо ігнорувати правила сівозміни, ґрунт виснажується, накопичуються шкідники та збудники хвороб. У результаті врожай може виявитися слабким і пошкодженим. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Кукурудза – небажаний попередник

Кукурудза активно споживає азот із ґрунту. Саме цей елемент потрібен картоплі для формування міцної надземної частини та розвитку бульб. Після кукурудзи земля часто стає збідненою, що негативно впливає на врожайність.

Окрім цього, у ґрунті можуть залишатися грубі рослинні рештки, які створюють сприятливе середовище для шкідників. Зокрема, дротяник часто зберігається в таких умовах і пошкоджує молоді бульби.

Соняшник – виснаження та нестача калію

Соняшник інтенсивно поглинає поживні речовини, особливо калій. Для картоплі цей елемент надзвичайно важливий, адже впливає на якість бульб і їх зберігання.

На збіднених після соняшнику ґрунтах картопля може формувати водянисті плоди, які швидко псуються. Урожайність при цьому суттєво знижується.

Томати – спільні хвороби

Томати й картопля належать до однієї родини, тому мають спільні захворювання. Збудники можуть залишатися в ґрунті після збирання томатів.

Якщо висадити картоплю на такій ділянці, ризик зараження значно зростає. Ураження здатне пошкодити як листя, так і бульби, що негативно позначиться на кількості та якості врожаю.

Що робити, якщо іншої ділянки немає

Якщо запланована грядка вже була зайнята небажаними попередниками, варто дати землі відпочити або висіяти сидерати. Гірчиця, фацелія чи люпин допомагають покращити структуру ґрунту, збагачують його органічними речовинами та частково зменшують чисельність шкідників.