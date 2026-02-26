В Україні дешевшають тепличні огірки

В Україні дешевшають тепличні огірки. Наразі виробники продають продукцію по 125–170 грн за кілограм. Це в середньому на 11% менше, ніж наприкінці минулого тижня, повідомили аналітики EastFruit.

Зниження цін пояснюють зростанням пропозиції огірків нового обороту з українських господарств. Наразі майже всі стаціонарні тепличні комбінати вже вийшли на ринок із цією продукцією.

Водночас попит у сегменті почав слабшати. Оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі, аргументуючи це повільними темпами продажів у магазинах.

Попри нинішнє здешевлення, ціни залишаються приблизно на 50% вищими, ніж наприкінці лютого 2025 року. Гравці ринку не виключають подальшого зниження вартості. За їхніми словами, пропозиція продовжує зростати, тоді як темпи реалізації поки що не встигають за обсягами виробництва.

Раніше ZAXID.NET писав, що понад 90% огірків і помідорів на українському ринку – імпортовані, переважно з Туреччини. На їхню вартість впливають кілька чинників, зокрема високий попит на міжнародних ринках та ослаблення гривні. Додатковим внутрішнім фактором стали морози, які збільшили витрати на обігрів складів і підтримку необхідного рівня вологості.

Також зросли ціни на картоплю – овоч лише за минулий тиждень подорожчав у середньому на 17%. Зауважимо, що в Україні відчутний дефіцит овочесховищ – близько 35% врожаю овочів не доходить до споживача через відсутність належних умов зберігання.