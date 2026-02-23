В Україні подорожчали тепличні овочі

В Україні продовжують дорожчати тепличні овочі. Це пов’язано зі зростанням частки імпорту та високими витратами на енергоносії. За прогнозом аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, ще в лютому ціни можуть підвищитися ще більше, пише «Громадське радіо».

Наразі понад 90% огірків і помідорів на українському ринку – імпортовані, переважно з Туреччини. На їхню вартість впливають кілька чинників, зокрема високий попит на міжнародних ринках та ослаблення гривні. Додатковим внутрішнім фактором стали морози, які збільшили витрати на обігрів складів і підтримку необхідного рівня вологості.

Через ризики псування продукції продавці частіше реалізують овочі через магазини з контрольованою температурою, а не на відкритих ринках. За словами Максима Гопки, ціни на помідори вже зросли приблизно на 20–25%.

Водночас поступово дорожчають і коренеплоди, зокрема картопля та цибуля. Попри високий урожай минулого року запаси якісної продукції на складах скорочуються, що сприяє подальшому підвищенню цін на внутрішньому ринку. Експерт зазначив, що більшість українців не купує імпортні огірки та помідори у великих обсягах, тому загальний вплив на споживання залишається обмеженим.

Аналітики прогнозують, що ситуація може стабілізуватися після потепління, коли українські тепличні господарства активніше постачатимуть власну продукцію, що дозволить знизити собівартість і стримати ціни.

