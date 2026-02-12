В Україні зросли ціни на помідори

В Україні зросли ціни на тепличні помідори та огірки. Наразі суми на цінниках цих овочів досягли рекордного рівня за останні, як мінімум, пʼять сезонів, повідомили аналітики EastFruit.

Станом на 12 лютого оптові ціни на огірки сягнули 135 – 165 грн за кг, в залежності від сорту, якості та обсягів партії, а помідори коштують 120 – 140 грн за кг.

«Це також рекорд за останні, мінімум, п’ять сезонів», – додав координатор проєкту EastFruit Олександр Хорив. Для порівняння середні ціни на помідори в минулому році в цей же період були трохи нижчі 100 грн, а на огірки торік цінники були орієнтовно 100 – 110 грн. Тобто приріст 25 – 30% за рік.

За його словами, здорожчання цих овочів відбулося через зростання цін в країні-виробнику. Основна частина тепличних овочів – здебільшого продукція виробництва Туреччини. «Взимку саме звідти традиційно надходять основні поставки овочів на ринок України.

«Це найближчі до нас і доступніші овочі, які ми можемо завезти. І в самій Туреччині також є сезонність, наразі у них фіксують зниження обсягів збирання врожаю», – розповів експерт.

Ваш урожай – ваша застава. З Open Agri Club ви отримуєте прозоре фінансування без комісій та прихованих платежів. Оформлюєте заявку онлайн, збираєте врожай і поставляєте його Kernel – ціну на продукцію можна зафіксувати до чи після поставки.

Як писав ZAXID.NET, у 2025 році українці відчули помітне здешевлення овочів, оскільки врожай виявився значно кращим, ніж торік. Водночас в Україні відчутний дефіцит овочесховищ. Зокрема, близько 35% врожаю овочів не доходить до споживача через відсутність належних умов зберігання. Для ефективного зберігання продукції потрібні сучасні овочесховища місткістю від 10 до 20 тис. тонн у кожній області.

Водночас Україна наростила імпорт овочів борщового набору та картоплі. При цьому найменше зростання зафіксували щодо цибулі, тоді як імпорт інших овочів зростав у рази.