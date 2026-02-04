В Україні подорожчали столові буряки

В Україні цього тижня подорожчали столові буряки. Фермери продають їх по 6–11 грн за кг, що в середньому на 15% більше, ніж минулого тижня, повідомляє профільна платформа EastFruit.

Зростання цін пояснили активізацією попиту з боку як оптових компаній, так і роздрібних торговельних мереж. Водночас пропозиція на ринку залишається обмеженою, адже багато господарств тимчасово припинили продаж буряків, оскільки розраховують на подальше підвищення цін.

За даними аналітиків, саме поєднання високого попиту та стриманої пропозиції дало змогу виробникам підвищити відпускні ціни. Попри поточне зростання, столові буряки в Україні все ще коштують у середньому на 47% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Водночас учасники ринку не виключають, що нинішнє зростання може бути тимчасовим. Якщо ціни продовжать зростати, фермери можуть почати активніше продавати запаси зі сховищ, що збільшить пропозицію і може знову тиснути на ціни.

