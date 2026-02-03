Через дефіцит помідори за тиждень подорожчали на 15%
Оптові ціни на тепличні томати сягають 130 грн/кг
Через меншу пропозицію тепличних помідорів на українському ринку ціни на них знову піднялися. Якщо раніше подорожчання було невеликим, то наприкінці січня ціни зросли щонайменше на 15% за тиждень, пише профільне видання East Fruit.
Основним постачальником томатів для України є Туреччина, але в останні тижні поставки з цієї країни зменшилися. Попит при цьому залишався стабільним, а ціни на помідори в Туреччині зростали через сезонність.
Наразі оптові ціни на помідори становлять 110–130 грн за кілограм (2,55–3,05 доларів), що приблизно на 15% дорожче, ніж тиждень тому. Експерти вважають, що різке подорожчання могло б стримати закупівлі. Якщо порівнювати з початком лютого 2025 року, ціни на помідори зросли на 27%. Учасники ринку прогнозують, що після відновлення поставок з Туреччини ціни можуть стабілізуватися.
Також зросли й ціни на тепличні огірки через високий попит і обмежену пропозицію, більшість яких на ринку – імпорт із Туреччини. Наразі огірки продають орієнтовно по 120–150 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче порівняно з минулим тижнем.