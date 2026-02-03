Ціни на тепличні помідори продовжують зростати через дефіцит на ринку

Через меншу пропозицію тепличних помідорів на українському ринку ціни на них знову піднялися. Якщо раніше подорожчання було невеликим, то наприкінці січня ціни зросли щонайменше на 15% за тиждень, пише профільне видання East Fruit.

Основним постачальником томатів для України є Туреччина, але в останні тижні поставки з цієї країни зменшилися. Попит при цьому залишався стабільним, а ціни на помідори в Туреччині зростали через сезонність.

Наразі оптові ціни на помідори становлять 110–130 грн за кілограм (2,55–3,05 доларів), що приблизно на 15% дорожче, ніж тиждень тому. Експерти вважають, що різке подорожчання могло б стримати закупівлі. Якщо порівнювати з початком лютого 2025 року, ціни на помідори зросли на 27%. Учасники ринку прогнозують, що після відновлення поставок з Туреччини ціни можуть стабілізуватися.

Також зросли й ціни на тепличні огірки через високий попит і обмежену пропозицію, більшість яких на ринку – імпорт із Туреччини. Наразі огірки продають орієнтовно по 120–150 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче порівняно з минулим тижнем.