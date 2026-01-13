Фермери у прифронтових регіонах отримають допомогу

Україна запускає нову програму підтримки для сільських громад у прифронтових регіонах. За фінансової допомоги Норвегії та у партнерстві з Продовольчою організацією ООН на це спрямують 4 млн доларів, повідомили у Міністерстві економіки.

Програма охопить понад 6000 домогосподарств у Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. У першу чергу допомогу отримають найбільш вразливі сім’ї та фермери – внутрішньо переміщені особи та люди, які повернулися до своїх домівок.

Підтримка спрямована на відновлення виробництва продовольства та стабільної роботи малих фермерських господарств. Окремий напрям програми – допомога у відновленні доступу до сільськогосподарських земель, які постраждали від бойових дій та забруднення вибухонебезпечними предметами, зокрема в Миколаївській області.

Програма передбачає кілька форматів допомоги. Понад 4000 домогосподарств отримають насіння овочів і картоплі. Ще близько 1900 господарств, які займаються тваринництвом, забезпечать добовим молодняком птиці, а також фінансовою підтримкою на корми та ветеринарні послуги.

Дрібні фермери, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, зможуть отримати індивідуальну підтримку – теплиці, системи зрошення та зберігання води, ваучери й технічну допомогу. Допомогу планують надавати з весни 2026 року. Реєстрація відбуватиметься через територіальні громади.

Раніше ZAXID.NET писав, що агровиробники з Полтавської, Рівненської, Волинської та Житомирської областей можуть отримати модульні зерносховища. Для участі у програмі необхідно подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР).