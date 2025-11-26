В Україні з'явиться нова програма підтримки фермерів

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) запускає в Україні свій перший повноцінний проєкт – DOBRO. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Проєкт «Розвиток бізнесу та можливостей для сільських територій» спрямований на формування стійких і конкурентоспроможних виробничих ланцюжків у сільських громадах. Йдеться про підтримку місцевого агробізнесу, розвиток підприємництва та посилення економічної спроможності села.

На першому етапі в межах проєкту передбачено фінансування у розмірі 15 млн доларів. Гроші спрямують на підтримку малих фермерів, зокрема молоді, жінок та ветеранів. Як зауважили у міністерстві, саме ці групи наразі формують основу економічного відновлення громад, а їх залучення є не лише соціальним, а й стратегічним економічним пріоритетом.

Також акцент роблять і на кліматичній стійкості. Війна суттєво загострила екологічні проблеми, як от деградацію ґрунтів, дефіцит і забруднення води. Тож, заходи в межах DOBRO передбачають адаптацію агросектору до змін клімату. Програма відповідає євроінтеграції України та Стратегії розвитку сільського господарства до 2030 року.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик зазначив, що співпраця з IFAD є інвестицією у відновлення та довгостроковий розвиток сільських територій, де проживають понад 13 млн українців. З 2022 року держава вже спрямувала 184 млн євро підтримки для більш ніж 202 тисяч агровиробників, а проєкт DOBRO посилить цю роботу, створюючи інклюзивні ланцюжки доданої вартості для тих, хто найбільше потребує допомоги.

Довідково. IFAD є спеціалізованою установою ООН, яка фінансує програми розвитку сільського господарства у світі. Проєкт DOBRO стане першим повноцінним проєктом Фонду в Україні.