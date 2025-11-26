Земельний податок у місцевих бюджетах зріс

За 10 місяців 2025 року місцеві бюджети отримали 37,7 млрд грн плати за землю, що на 15,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року – тобто на 5 млрд грн більше. Про це повідомила в.о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух. За її словами, понад третину усіх надходжень земельного податку забезпечили платники Дніпропетровської області та Києва.

Лідери за внеском у бюджети:

Дніпропетровська область – 6,7 млрд грн;

Київ – 5,3 млрд грн;

Одеська область – 3,3 млрд грн;

Львівська область – 2,6 млрд грн.

Зауважимо, що плата за землю є ключовим джерелом доходів місцевих бюджетів. Вона включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної та комунальної власності. Ці гроші використовуються для фінансування інфраструктурних та соціальних проєктів, благоустрою та розвитку громад. Податок сплачують власники земельних ділянок і землекористувачі.

Розмір податку визначають місцеві ради, залежно від цільового призначення ділянки, її нормативної грошової оцінки та ставок, затверджених у громаді. Інформацію про нарахування платники отримують у податковому повідомленні-рішенні, а також у своєму електронному кабінеті.