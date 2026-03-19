Склад львівського виробника «Куріяр» знищено атакою

Під час чергової масованої атаки Росії на Київ і передмістя три балістичні ракети влучили поблизу столиці, внаслідок чого було пошкоджено філію ТМ «Куріяр». Удар 14 березня припав по розподільчому центру компанії. Про це повідомила пресслужба підприємства.

У результаті атаки зруйноване приміщення площею 360 квадратних метрів, де розташовувалися склади, рампи та зона для працівників. Частково пошкоджено також транспорт компанії.

У компанії зазначають, що обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі співробітники працюють на місці події та розчищають завали.

Водночас цей логістичний центр відігравав важливу роль у постачанні продукції: він забезпечував курятиною Київ і центральні області. Об’єкт відкрили лише 23 лютого, хоча він уже кілька місяців працював у тестовому режимі та підтримував стабільність постачань.

Компанія «Куріяр» (ТОВ «К-Агроінвест Трейд») – український виробник курятини повного циклу, що базується на Львівщині. Підприємство працює понад 20 років, має чотири птахофабрики та власні потужності для забою. Продукцію постачають у низку регіонів України та співпрацюють із торговими мережами й ринками (наприклад, «Шувар», «Рукавичка» тощо).

Кінцевим бенефіціаром підприємства є Андрій Кіндіфора. У лютому компанія залучила 1 млрд грн фінансування від банку ПУМБ. Кошти планували спрямувати на розвиток логістики, автоматизацію процесів і розширення виробництва.