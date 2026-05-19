На птахофабриці «Суховоля Агро» у Бродівській громаді добудують шість нових пташників

ТзОВ «Суховоля Агро» у понад 1,5 раза збільшить потужності власної птахофабрики неподалік Бродів. Її продуктивність зросте до 7,43 млн курей-бройлерів на рік. Про це йдеться у повідомленні про планову діяльність. «Суховоля Агро» перебуває в орбіті компаній «Улар» – одного з найбільших виробників курятини в західному регіоні України.

Птахофабрика «Суховоля Агро» працює у однойменному селі Суховоля Бродівської громади з 2018 року. Вона має 19 га території, на якій птицю тримають у 10 пташниках. Компанія має намір добувати ще шість пташників для вирощування бройлерів. Завдяки модернізації кількість птиці на фермі зросте – 1,23 млн голів одночасної посадки або ж 7,43 млн голів на рік.

«Відгодівлі на птахофабриці піддаватимуться бройлери віком від 1 доби і вагою до 0,04 кг упродовж 45 діб з доведенням птиці до товарної маси 3,5 кг», – йдеться в повідомленні компанії.

У 2025 році «Суховоля Агро» мала на території птахофабрики дев’ять пташників та річну потужність 3,31 млн бройлерів.

Згідно з даними платформи YouControl, «Суховоля Агро» має статутний капітал 3,77 млн грн та у 2025 році задекларувало лише одного працівника, а також понад 188 тис. грн чистого збитку від діяльності.

Директором та власником компанії вказаний львів’янин Микола Гуляйгродський. Він є менеджером групи компаній, що зокрема займається виробництвом курятини під брендом «Улар», а також житловим будівництвом. Окрім «Суховоля Агро», він є директором або засновником низки компаній, які прямо або опосередковано пов’язані з групою «Улар». Це ТзОВ «Солонкаінвестбуд», ТзОВ «Березина Транс Буд», ТзОВ «Суховоля Енергія», ОК «ЖБК «На околиці» (ЖК Hill Side у передмісті Львова), ФГ «Суховоля Агро Плюс» та «Федис» тощо.

У застосунку Getcontact (дає змогу подивитися, як певний номер записаний в адресній книзі інших користувачів) телефонний номер Миколи Гуляйгродського вказаний, зокрема як «Микола Улар» , «Микола Генадійович Транспортний відділ Улар» або просто «Улар».

Згідно з даними сайту Elevatorist, «Улар» – одне з найстаріших сімейних птахівничих господарств в Україні, яке є підприємством повного циклу, що займається вирощуванням, переробкою, пакуванням і логістикою готової м’ясної продукції. До складу групи окрім кількох птахофабрик, входять елеватор, комбікормовий завод, забійний цех на Львівщині. Напрям з вирощування бройлерів щорічно дає групі 27 млн тушок птиці (дані 2025 року).

Власники групи – Олег Пупа, Ігор Дарделло, Ольга Дурдело та інші.

За даними Forbes Ukraine, 2024 року «Улар» виробив 41,4 тис. тонн курячого м’яса. Їхня частка на українському ринку становила 3%, а виторг – 3,6 млрд грн.