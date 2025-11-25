Хорольський механічний завод виготовляє сількогосподарську техніку

Хорольський механічний завод із Полтавської області почав процес локалізації виробництва в Туреччині. Як повідомляє «АПК Інформ» з посиланням на директора технічного департаменту заводу Валентина Сурмача, головним партнером обрали турецьку компанію Izvik Makina Muhendislik Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, з якою підприємство вже реалізовувало спільні проєкти.

Процес локалізації включає:

великовузлове складання продукції;

комплектацію електродвигунами та мотор-редукторами турецьких виробників;

поступову організацію виробництва окремих вузлів і деталей у Туреччині, з можливістю аутсорсингу.

Завод підтверджує гарантію на обладнання, виготовлене в рамках локалізації, а також дотримання технічних параметрів технологічних ліній, які пропонує Izvik Makina своїм клієнтам.

Що відомо про завод?

Хорольський механічний завод спеціалізується на виробництві обладнання для обробки сільськогосподарських культур. Підприємство виготовляє:

системи зберігання та очищення зерна;

лінії для виробництва комбікормів, круп, борошна та олії;

обладнання для посівних матеріалів;

системи аспірації та механічного транспортування зерна;

лінії для виробництва паливних пелет і брикетів.

Також завод надає інжинірингові послуги, допомагаючи агропідприємствам оптимізувати технологічні процеси та підвищувати ефективність виробництва. Локалізація в Туреччині дозволить заводу розширити виробництво, оптимізувати витрати та зміцнити позиції на міжнародних ринках агропромислового обладнання.