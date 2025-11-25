Хорольський механічний завод виготовлятиме агротехніку в Туреччині
Хорольський механічний завод із Полтавської області почав процес локалізації виробництва в Туреччині. Як повідомляє «АПК Інформ» з посиланням на директора технічного департаменту заводу Валентина Сурмача, головним партнером обрали турецьку компанію Izvik Makina Muhendislik Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, з якою підприємство вже реалізовувало спільні проєкти.
Процес локалізації включає:
- великовузлове складання продукції;
- комплектацію електродвигунами та мотор-редукторами турецьких виробників;
- поступову організацію виробництва окремих вузлів і деталей у Туреччині, з можливістю аутсорсингу.
Завод підтверджує гарантію на обладнання, виготовлене в рамках локалізації, а також дотримання технічних параметрів технологічних ліній, які пропонує Izvik Makina своїм клієнтам.
Що відомо про завод?
Хорольський механічний завод спеціалізується на виробництві обладнання для обробки сільськогосподарських культур. Підприємство виготовляє:
- системи зберігання та очищення зерна;
- лінії для виробництва комбікормів, круп, борошна та олії;
- обладнання для посівних матеріалів;
- системи аспірації та механічного транспортування зерна;
- лінії для виробництва паливних пелет і брикетів.
Також завод надає інжинірингові послуги, допомагаючи агропідприємствам оптимізувати технологічні процеси та підвищувати ефективність виробництва. Локалізація в Туреччині дозволить заводу розширити виробництво, оптимізувати витрати та зміцнити позиції на міжнародних ринках агропромислового обладнання.