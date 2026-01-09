Мінімально в літієве родовище мали інвестувати 179 млн доларів

Консорціум на чолі з ірландською компанією TechMet став переможцем конкурсу щодо укладення угоди про розподіл продукції корисних копалин літієвої ділянки у Кіровоградській області. Він тісно повʼязаний з адміністрацією президента США Дональда Трампа, повідомила 8 січня газета New York Times.

За даними двох членів конкурсної комісії, компанія отримає в розпорядження літієве родовище «Добра» на Кіровоградщині. Воно є одним з найбільших в Україні. Зазначається, що літій є основним компонентом для електронних технологій, зокрема, акумуляторів.

«Рішення все ще потребує офіційного схвалення Кабінету міністрів України, водночас чиновники заявили, що угода фактично укладена», – повідомила NYT.

До складу консорціуму-переможця входить Рональд Лаудер, спадкоємець косметичної компанії Estée Lauder. Він є другом президента США Дональда Трампа та спонсором Республіканської партії США.

Зазначається, що за умовами тендеру консорціум мав внести мінімальні інвестиції в розмірі 179 млн доларів. Втім, один членів комісії заявив, що пропозиція TechMet була значно вищою.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Україна підписала зі США угоду про рідкісноземельні метали. Вона передбачала створення спільного інвестфонду, який має оперувати українськими ресурсами.