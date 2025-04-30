Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про надра

В ніч на четвер, 1 травня, Україна та США підписали угоду щодо створення інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції», – повідомила Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко повідомила про ключові положення угоди, а саме:

Повна власність і контроль залишаються за Україною . Надра залишаються в українській власності. Саме Україна визначає, де і що видобувати.

. Надра залишаються в українській власності. Саме Україна визначає, де і що видобувати. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Україна управлятиме цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.

Фонд створюється 50/50. Україна управлятиме цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу. Захищена національна власність. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони належатимуть Україні.

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони належатимуть Україні. Жодних боргів . Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям. Угода відповідає Конституції України та не змінює євроінтеграційний курс.

та не змінює євроінтеграційний курс. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій . Йдеться про 50% грошей від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.

. Йдеться про 50% грошей від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду. Лише точкові законодавчі зміни. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах.

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах. Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що угода сприятиме встановленню миру в Україні.

«Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України», – йдеться у повідомленні міністерства фінансів США.

Як працюватиме спільний фонд

США роблять внесок у Фонд. Крім грошей, вони можуть робити внесок новою допомогою для України. Своєю чергою Україна вноситиме до фонду 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. За бажанням Україна також може робити нові внески.

«Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково», – наголосила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, вперше про намір США укласти угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів повідомив Дональд Трамп у понеділок, 3 лютого.

28 лютого Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися в Овальному кабінеті, очікувалося, що того дня обидві країни підпишуть угоду щодо рідкісноземельних металів. Однак між двома президентами виникла суперечка, після якої президент України передчасно залишив Білий дім.

Уже 4 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США.