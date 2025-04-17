Україна та США підписали меморандум про економічне партнерство

Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум про намір укласти угоду щодо рідкісноземельних металів. Про це у четвер, 17 квітня, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, підписання меморандуму – спільний крок України та США до угоди про економічне партнерство.

«Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом», – повідомила Юлія Свириденко.

Міністерка економіки повідомила, що наступним кроком стане фіналізація тексту угоди та її підписання. Далі угоду мають ратифікувати парламенти країн.

«Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну», – наголосила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, вперше про намір США укласти угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів повідомив Дональд Трамп у понеділок, 3 лютого. Тоді Трамп заявив, що Україна має надати США гарантії щодо доступу до рідкісноземельних ресурсів в обмін на допомогу.

28 лютого Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися в Овальному кабінеті для підписання угоди щодо рідкісноземельних металів. Однак тоді між двома президентами виникла суперечка, після якої президент України передчасно залишив Білий дім. Того ж дня Дональд Трамп звинуватив українського колегу у неповазі.

Уже 4 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США.

28 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди. Тоді президент повідомляв, що чекає рецензію юристів. Він також наголосив, що Україна не буде визнавати надану США допомогу як борг.

8 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна виробила свою позицію щодо угоди зі США та формує групу для перемовин у Вашингтоні. За словами міністра МЗС, угода буде взаємовигідною, відповідатиме інтересам обох країн та не суперечити курсу України на євроінтеграцію.