Сибіга повідомив, що Україна формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону

Україна виробила свою позицію щодо угоди про рідкісноземельні метали та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону. Про це у вівторок, 8 квітня, у коментарі «Укрінформу» повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди», – розповів Сибіга.

За словами міністра, майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам сторін та не суперечити курсу України на євроінтеграцію. Також він зазначив, що переговорний процес буде супроводжувати одна з провідних юридичних компаній.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлії Свириденко додала, що українська делегація поїде до США після того, як буде сформовано команди, а президент Володимир Зеленський погодить основні перемовні позиції.

Нагадаємо, у п'ятницю 28 березня Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди про надра, однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали.

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, новий проєкт поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою й газом, а також основними енергетичними активами країни. Крім цього, адміністрація президента США вимагає права першої пропозиції на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.