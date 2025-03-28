Зеленський хоче отримати рецензію юристів щодо угоди про надра

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в межах підписання угоди про надра не готова визнати надану раніше допомогу США боргом. Про це він сказав під час пресбрифінгу в п’ятницю, 28 березня.

Глава держави розповів, що Кабінет міністрів України та Офіс президента сьогодні офіційно отримали проєкт угоди про надра від Сполучних Штатів. Також новий проєкт угоди раніше отримала перша віцепрем’єрка, міністр економіки Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з’явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що частина пропозицій, які становлять законодавчі загрози, в угоді відсіється. Наразі він хоче отримати рецензію юристів щодо всіх наявних версій документа.

«У нас є Конституція України, в якій ясно зрозуміло кому що належить. Далі в Конституції ясно зрозуміло, що наш курс у ЄС, ми робимо якісь кроки... Ніщо, що може загрожувати вступу України до ЄС, не може бути сприйнято», – нагадав Зеленський.

Окрім цього, президент зазначив, що Україна не готова повертати США гроші за надану їй допомогу в останні роки. Однак країна може відшкодовувати США майбутню допомогу, якщо адміністрація Дональда Трампа її надаватиме.

«Якщо будуть матись на увазі якісь перспективи, нова підтримка, нові пакети підтримки – тоді США напевне можуть ставити ті чи ті умови. Ми розуміємо, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде. Це вони офіційно говорять», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті відбулася суперечка між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським. Планувалося, що того дня Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини, однак американський президент звинуватив Зеленського у неповазі. Після чого президент України достроково покинув Білий дім.

Уже 4 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США.

Наприкінці березня українська сторона отримала новий проєкт угоди про надра. Джерела українських медіа повідомляли, що в цьому варіанті американська сторона зробила кілька кроків назад у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше. Зокрема, у проєкті угоди передбачається, що США матимуть повний контроль над енергетичною та видобувною галузями.