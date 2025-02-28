Під час пресконференції перед підписанням угоди про українські копалини між президентами сталася суперечка

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський проявив неповагу до США в Овальному кабінеті. Після цього президент України достроково покинув Білий дім.

Після зустрічі президентів США та України у п’ятницю, 28 лютого у Білому домі Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу».

«У нас була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, що ніколи не можна було б зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивовижно, що проявляється через емоції. Я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру», – йдеться у повідомленні Трампа.

У Білому домі підтвердили скасування пресконференції президентів після перемовин.

Після цього Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Раніше повідомлялося, що президенти мають провести пресконференцію за результатами підписання угоди про інвестування США у видобуток рідкісноземельних копалин в Україні. Чи підписали країни угоду, наразі невідомо.

Володимир Зеленський достроково покидає Білий дім

Згодом старша кореспондентка Білого дому Жакі Генріх підтвердила, що Україна та США не змогли підписати угоду про надра.

Нагадаємо, під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

За словами Трампа, коментарі Володимира Зеленського були «дуже зневажливими». Президент США також заявив, що Зеленський «грає з життями мільйонів людей» і «ризикує розв'язати третю світову війну».

Доповнено 21:25. Володимир Зеленський прокоментував свій візит до Білого дому, подякувавши американському народу за підтримку.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», – написав президент в Х.

Доповнено 21:49. В офіційному повідомленні на сайті Білого дому йдеться, що Трамп та Венс «завжди відстоюватимуть інтереси американського народу та тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі, і ніколи не дозволять скористатися американським народом». У пресслужбі адміністрації Трампа апелювали до опитування інституту Ґеллапа за жовтень 2024 року, що 52% українців хочуть якнайшвидшого завершення війни та звинуватили Володимира Зеленського в агітації за демократів, згадавши його візит до Пенсильванії у жовтні 2024 року, на який не запросили жодного представника Республіканської партії.

Доповнено 22:07. Запланований візит Володимира Зеленського до Інституту Гудзону скасували. Президент України мав відвідати інститут після візиту до Білого дому.