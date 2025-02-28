Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського на порозі Білого дому

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, прибув до Білого дому у Вашингтоні для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі очікується підписання угоди про копалини між Україною та США. ZAXID.NET публікує основні тези з розмови президентів зі ЗМІ.

У п’ятницю, 28 лютого, Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського у Білому домі. Під час зустрічі Трамп заявив, що для нього є «великою честю» приймати Володимира Зеленського у Вашингтоні, а президент України показав йому світлини українських військовослужбовців, які повернулися з полону.

Дональд Трамп вчергове заявив, що якби був президентом США раніше, то Росія нібито б не розв’язала війну проти України, а також наголосив про успіх угоди про рідкісноземельні копалини в Україні, заявивши, що «як тільки ми укладемо угоду – усе закінчиться». Водночас Володимир Зеленський відповів Трампу, що Владімір Путін порушував угоду про припинення вогню 25 разів – у тому числі і за каденції Трампа. Сам Дональд Трамп заявив, що він «посередині – і за Україну, і за РФ».

За словами Дональда Трампа, США продовжать надавати озброєння Україні.

«Ми дамо Україні зброю. Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато», – сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп повідомив, що знову говорив із Владіміром Путіним та заявив, що той нібито хоче «укласти угоду». Про яку саме угоду йдеться, Трамп не уточнив.

Коментуючи угоду між Україною та США про копалини, яка передбачає подальші переговори про гарантії безпеки, Володимир Зеленський наголосив, що її може бути недостатньо. Крім того, український президент сказав, що Росія має заплатити за скоєне.

На запитання журналістів, чи піде Росія з українських територій, Трамп відповів: «Подивимося. Там велика територія».

Суперечка Трампа із Зеленським під час пресконференції

Під час розмови Зеленський наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки, а не припинення вогню, на що відреагував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною». Зеленський, реагуючи на слова Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, що в Україні не вистачає чоловіків для продовження війни, запропонував президенту США відвідати Україну та перевірити це особисто.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», – відповів Зеленський на закиди президента та віцепрезидента США щодо позиції України у війні.

«Треба висловлювати вдячність. А ви це не дуже робите. Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку», – заявив Трамп.

На слова Дональда Трампа про те, що Україна «не має карт» у перемовинах, Володимир Зеленський відповів, що «не приїхав сюди грати в карти».

Суперечка Зеленського та Трампа

За словами Трампа, коментарі Володимира Зеленського були «дуже зневажливими». Президент США також заявив, що Зеленський «грає з життями мільйонів людей» і «ризикує розв'язати третю світову війну».

«Ви або укладаєте угоду, або ми виходимо», – підсумував Трамп, додавши, що йому буде тяжко укласти угоду через «ненависть Зеленського до Путіна».

Після суперечки лідерів країн пресконференцію закінчили. Розмова президентів із представниками ЗМІ тривала близько години. Лідери країн проведуть перемовини, за результатами яких очікується підписання угоди про корисні копалини. Із текстом угоди можна ознайомитися тут.

Зазначимо, до спілкування з Трампом Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США.

«Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії», – написав він.

Після переговорів із лідером США Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а згодом зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Доповнено 20:40. Після переговорів Дональд Трамп звинуватив Зеленського у неповазі, після чого український президент достроково покинув Білий дім. Пресконференцію з нагоди підписання угоди про корисні копалини скасували, ймовірно, саму угоду також не підписали.

Доповнено 21:25. Володимир Зеленський прокоментував свій візит до Білого дому, подякувавши американському народу за підтримку.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», – написав президент в Х.