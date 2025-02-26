Україна та США напрацювали остаточний варіант угоди про рідкісноземельні копалини

Журналісти «Європейської правди» оприлюднили остаточний текст угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Вона, зокрема, міститиме пункт про гарантії безпеки.

Головним юридичним зобов’язанням України стане початок переговорів зі США про іншу, більш детальну угоду. Саме вона й регулюватиме діяльність «Інвестиційного фонду відбудови». Фонд, створений Україною та Сполученими Штатами Америки, стане двосторонньою структурою.

Із посиланням на власні джерела видання повідомило, що потенційно можливе внесення змін (зокрема, змінити підписантів), але основні положення вже узгоджені.

Передбачається, що Україна вноситиме 50% доходів від монетизації держресурсів (нафта, газ, мінерали, інфраструктура) до фонду. США також робитимуть внески, а фонд інвестуватиме ці кошти в розвиток України.

Підписантами цієї угоди попередньо будуть міністри фінансів України та США Юлія Свириденко та Скотт Бессент. Як зазначає «Європейська правда», документ сформулювали таким чином, що він не потребуватиме ратифікації у Верховній Раді. Однак попереду ще будуть переговори.

До слова, про завершення переговорів офіційно повідомив у середу, 26 лютого, прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що є домовленість зі США втілити ключову вимогу України – згадати в угоді про гарантії безпеки.

Оновлено. Додано інформацію. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що угода між Україною та США про корисні копалини та рідкісноземельні метали погоджена. Про це він заявив на пресконференції з журналістами.

За словами Зеленського, в погодженій угоді немає пункту про «500 млрд доларів». «Головні питання, які піднімав саме я — вони звучать там непогано. Команди добре попрацювали, як українці, так і американці. Головне, що ми не є там боржниками» — сказав президент.

За його словами, Україна та США вказані як співвласники фонду, в який Україна передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин та рідкісноземельних металів. Володимир Зеленський також повідомив, що в угоді не вказані всі гарантії безпеки, які хоче Україна – у тексті йдеться, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».

Також президент повідомив, що ця угода є рамковою та не підлягає ратифікації. Далі США та Україна працюватимуть над детальною угодою, яку вже ратифікуватиме Верховна рада після ухвалення та підписання обома сторонами.