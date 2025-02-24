Президент США висловив сподівання, що Україна зможе повернути частину своєї землі

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого заявив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня.

«Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини», – розповів Трамп.

Президент США висловив сподівання, що Україна зможе повернути частину своєї землі й наголосив, що не бачить проблеми в тому, щоб європейські війська були направлені в Україну з миротворчою місією.

Крім цього Трамп повідомив, що в певний момент зустрінеться з російським президентом Владіміром Путіним. Раніше він відзначив у своїй соціальній мережі Truth Social, що сторони ведуть серйозні переговори про припинення війни в Україні, а також про економічний розвиток між США і Росією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що угода, яку 12 лютого до Києва привіз міністр фінансів США Скотт Бессент і яка передбачала доступ до видобутку українських корисних копалин, не готова захистити Україну та її інтереси.

Згодом у ЗМІ повідомили, що угода про доступ США до українських корисних копалин, яку адміністрація американського президента Дональда Трампа планувала укласти з Києвом, передбачає контроль Вашингтона над мінеральними й нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою України.

За даними американського новинного сайту Axios, США передали Україні покращений варіант угоди. Журналісти з посиланням на джерела в Україні та США стверджують, що тепер вона «виглядає більш імовірною».

20 лютого Зеленський заявив про готовність укласти зі США «сильну угоду» щодо інвестицій і безпеки.