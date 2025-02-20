Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом

У четвер, 20 лютого, Володимир Зеленський провів зустріч з спецпосланцем США з питань Росії та України Кітом Келлогом. За словами українського президента, зустріч була «хорошою». Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як розповів Володимир Зеленський, він разом з Кітом Келлогом обговорив ситуацію на фронті, повернення всіх полонених, а також дієві гарантії безпеки. Президент вкотре наголосив, що Україна завжди прагнула до миру, але він має бути надійним і тривалим, щоб Росія не могла знову розпочати наступ. Також Володимир Зеленський повідомив про готовність укласти зі США угоду щодо інвестицій і безпеки.

«Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що на прохання США Володимир Зеленський та Кіт Келлог не проводили спільну пресконференцію за результатами зустрічі. Хоча раніше журналістам анонсували спільний підхід до преси.

Додамо, що за даними американського новинного сайту Axios, США передали Україні покращений варіант угоди про рідкісноземельні метали. Журналісти з посиланням на джерала в Україні та США стверджують, що тепер вона «виглядає більш імовірною». Зокрема, тепер документ відповідає українському законодавству. Крім того, за словами співрозмовника у Білому домі, США погоджуються вести перемовини з Україною щодо угоди про корисні копалини, як того хоче Володимир Зеленський. Водночас Axios зазначає, що угода про українські рідкісноземельні метали прямо «не пов’язана з будь-яким врегулюванням щодо припинення війни».

Нагадаємо, 9 лютого Дональд Трамп заявив про намір укласти із Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів про доступ до українських рідкісноземельних металів та газу в обмін на гарантії безпеки у можливій мирній угоді. Згодом в адміністрації Трампа заявили про угоду вже на 500 млрд доларів.

12 лютого Володимир Зеленський повідомив, що не дозволив міністрам підписати угоду, яку до Києва привіз міністр фінансів США Скотт Бессент, оскільки вона не готова і не передбачала захист українських інтересів та не гарантувала безпеку.