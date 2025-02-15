Україна не відмовиться від членства в НАТО і не підпише будь-якої угоди, складеної без її участі. Виборів на час війни в державі не буде, а європейцям варто створювати власну армію. Володимир Зеленський став головним ньюзмейкером Мюнхенської безпекової конференції.

ZAXID.NET підготував головні цитати з виступів та інтерв’ю президента України.

Чому угода зі США про корисні копалини не була підписана

Володимир Зеленський заявив, що угода, яку 12 лютого до Києва привіз міністр фінансів США Скотт Бессент і яка передбачала доступ Сполучених штатів до видобутку українських корисних копалин, не готова.

«Тому я не давав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова захистити нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. На прибутки від них – можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все це пов’язано з це гарантіями безпеки. І цього зв’язку я поки що в документі не бачу.

«Я лише президент, я керівник. І після мого терміну буде інший керівник. Ці ресурси не мої, а нашого народу. І я гарант того, що ці ресурси будуть мати наші діти, разом з усіма партнерами та гравцями, які отримуватимуть прибутки та робитимуть бізнес, у певних випадках – ексклюзивно для деяких гравців».

Про завершення війни і відхід Росії до кордонів

Президент України зробив заяву, яка резонує із його попередніми словами про повернення України до кордонів 1991 року. У Мюнхені Зеленський повідомив, що російські війська повинні відійти до лінії, яка була до 24 лютого 2022 року.

«Я думаю, що вони (росіяни – ред.) мають відійти хоча б до лінії повномасштабного вторгнення. Інакше всі скажуть, що це була лінія Байдена, а це – лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці», – заявив Зеленський.

Про вибори в Україні і небажання українців їх проводити

«Я готовий говорити про вибори. Українці абсолютно не хочуть виборів, бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і Путін окупує всю територію. Зараз ми маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, єдиною країною, і тому дуже важливо, щоб так було надалі», – сказав Зеленський.

Про членство в НАТО і переговори про мир без участі України

«Я не зніматиму питання членства України в НАТО зі столу. Але зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін – тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО. І це при тому, що саме українська армія зупинила Росію – не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ та армія», – заявив президент України.

«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу», – зазначив глава держави.

Про продовження війни без підтримки США

«Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але в нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо», – заявив Зеленський.

Про створення єдиної європейської армії

«Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія – Армія Європи. Я справді вважаю, що час настав – збройні сили Європи повинні бути створені. Це не складніше, ніж міцно стояти проти російських ударів, як ми вже це робили. Але це не лише про збільшення оборонних видатків у формі відсотку ВВП. Звісно, гроші потрібні, але лише гроші не можуть зупинити просування ворога. Люди та зброя - це не лише про бюджети, а про людей, усвідомлення потреби зихистити їхній власний дім. Без України європейська армія не зможе зупинити РФ. Але об’єднана армія зможе. Зброя, санкції, політичний тиск, єдність – це те, що можете надати ви. Три роки війни створили підґрунтя для об’єднаних європейських сил», – заявив президент України.

Про створення в Росії 15 нових дивізій

«Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, у які увійдуть до 150 тис. солдатів. Це – більше, ніж національні армії більшості європейських країн. Росія продовжує відкривати нові призовні пункти щотижня. (…) У нас є чітка інформація, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом "навчань". Але саме так вони розташували сили перед повномасштабним вторгненням в Україну. Чи ця російська сила в Білорусі має намір напасти на Україну? Можливо. А можливо – це призначено для вас», – повідомив Зеленський.

Про виведення російських військ із Придністров’я

«Контингенту там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2500. Якщо чесно, я вважаю, що росіян там лишилося 1000-1500. Кілька тисяч вони вивели. Під час війни вони ж всюди брали його. У нас є точні дані, скільки було та скільки залишилось. Там було 5500-6000 людей. Залишилось набагато менше, які сьогодні переважно охороняють склади зі зброєю, а частину вони забрали. Я думаю, що (росіяни виїхали – ред.) через Кишинів. Вони ж користуються цим аеропортом, ну, користувалися», – повідомив президент України.