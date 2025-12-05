16-річний Володимир з хірургом Богданом Романишиним

Хірурги Центру дитячої медицини відновили 16-річному львів’янину ушкоджені сухожилля на пальці та відновили його функцію. Хлопець вчасно звернувся по допомогу. Лікарі кажуть, що якщо відновлення сухожиль та нервів не провести до трьох тижнів з моменту травми, то тоді пацієнту доведеться робити значно складніші поетапні реконструктивні операції на кисті.

Місяць тому Володимир допомагав мамі шаткувати капусту. Ніж ненароком зісковзнув і глибоко розрізав палець. Сильного болю тоді хлопець не відчув, але палець не згинався і це насторожило. Хлопець вирішив проконсультуватися зі спеціалістами Центру, повідомили у медзакладі.

«У Володимира був ушкоджений і поверхневий, і глибокий згинач четвертого пальця у так званій другій зоні кисті. Саме в цій ділянці складно проводити відновлення сухожилля через анатомічні особливості. Але нерви не були травмовані і хлопець вчасно звернувся до лікарів. Хірургічне втручання минуло успішно і без ускладнень», – каже керівник Клініки спеціалізованої хірургії Центру Богдан Романишин.

За словами хірурга, травматичні порізи ножем чи склом у дітей трапляються доволі часто. Вони зазвичай добре піддаються лікуванню, якщо пацієнт звертається по допомогу вчасно. Що раніше лікар бачить травму, то легше зшити та відновити сухожилля. Якщо відновлення сухожиль та нервів не проведено до трьох тижнів після травми, то тоді доводиться робити значно складніші поетапні реконструктивні операції на кисті

Хлопець навчається у випускному класі й активно готується до НМТ. Він травмував ліву руку, то це не заважає навчанню. Зараз Володимир продовжує активну реабілітацію, аби відновити повний обсяг рухів пальця та кисті.