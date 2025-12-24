Нова методика дозволяє швидше відновлюватись після операції

Хірурги Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Липи за допомогою нової методики Маскулет відновили військовому 12,5 см зруйнованої кістки. «Техніку Маскулет» називають «операцією останньої надії», адже вона дає шанс на відновлення у випадках важких вогнепальних поранень і значних кісткових втрат.

Провідний ортопед-травматолог, голова Асоціації остеосинтезу України Олександр Ріхтер спільно з фахівцями ортопедо-травматологічного відділення госпіталю провів майстер-клас та виконав операцію із застосуванням «Техніки Маскулет». Цю методику використовують у найскладніших клінічних випадках, і проводиться вона у два етапи.

Хірурги госпіталю ветеранів виконали оперативне втручання військовому з критичним кістковим дефектом довгої трубчастої кістки розміром 12,5 сантиметра. Як зазначають медики, лікування ушкоджень такої складності традиційними методами часто є малоефективним, тож було ухвалено рішення застосувати сучасну технологію.

«Техніку Маскулет нерідко називають “операцією останньої надії”, адже вона дає шанс на відновлення у випадках важких вогнепальних поранень і значних кісткових втрат. Метод дозволяє уникнути тривалого використання апаратів зовнішньої фіксації та скорочує шлях пацієнта до повноцінного відновлення», – повідомляють у госпіталі.

Після оперативного втручання пацієнт успішно відновлюється. Надалі на військового чекає курс реабілітації під наглядом команди фахівців.