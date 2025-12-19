Дівчина мріє бути пластичним хірургом

У Центрі дитячої медицини українсько-американська команда хірургів виконала складну реконструктивну операцію з формування носової структури 17-річній дівчині з Вінниці, що народилася з рідкісним вродженим синдромом Гольденхара. Через відсутність власного хряща лікарі використали трансплантати з ребра та вуха.

Ліза народилася з синдромом Гольденхара – рідкісним дефектом розвитку, що супроводжується вадами формування вух, очей та кісток обличчя. У дитини була відсутня права вушна раковина, двобічна розщілина губи й піднебіння, а також значна деформація носа з порушенням дихання, повідомили у Християнській медичній асоціації.

З перших місяців життя Ліза проходить поетапне лікування. Починаючи з тримісячного віку українські хірурги виконали Лізі реконструкцію губи, твердого та м’якого піднебіння. Наприкінці 2024 року у Львові дівчині провели отопластику, для формування вушної раковини використали хрящ із ребра.

Наступний складний етап лікування запропонували у грудні 2025 року під час Reconstruction Mission за участі американського хірурга Марка Гнатюка.

«Ліза мала серйозну деформацію носа з порушенням дихання. Через відсутність власного хряща ми змушені були використати трансплантати з ребра та вуха, щоб сформувати нову носову структуру. Операція тривала близько семи годин, і результатом ми дуже задоволені», – каже щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Для Лізи кожна операція – це крок уперед. Дівчина каже, що їй важко відходити після операцій, але після кожної наступної вона почувалась впевненіше. «Мене підтримують рідні і думка про те, що з часом я зможу бути як усі», – каже дівчина.

Попри складний шлях лікування, Ліза вже будує плани на майбутнє. Її хвороба вплинула на вибір професії.

«Після 9 класу я планую вступати в медичний коледж. Хочеться бути щелепно-лицевим і пластичним хірургом – таким, як лікарі, що лікували мене. Знаю, що це дуже важкий шлях, але після всього, що пройшла, я полюбила лікарню і почуваюся в ній як удома», – твердить дівчина.

Міжнародна співпраця в межах Reconstruction Mission дає змогу пацієнтам з надскладними вродженими вадами та травмами отримувати високоспеціалізовану допомогу, а українським лікарям переймати унікальний досвід та сучасні хірургічні підходи. Із 2023 року було прооперовано вже понад 900 пацієнтів.

Reconstruction Mission ініційована благодійним фондом «Християнська медична асоціація України» у співпраці з Leap Global Missions, Ed’s Friends та Razom for Ukraine.