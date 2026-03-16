Апарат мінімізує крововтрату та знижує ризик ускладнень

У Чернівецьку обласну клінічну лікарню передали аргоновий електрохірургічний апарат з комплектацією інструментів. За допомогою цього медобладнання можна проводити складні онкологічні операції на лімфовузлах та оперувати печінку.

Апарат передало благодійне товариство «ВК Вертекс». Комплектація, яку отримала обласна лікарня, нині не має аналогів в Україні. Про це повідомила Чернівецька обласна рада у понеділок, 16 березня.

Апарат під час припікання тканин використовує технологію аргонової коагуляції. Це мінімізує крововтрату, знижує ризик ускладнень, зменшує травматизацію. Також за допомогою нього можна проводити операції при канцероматозі черевної порожнини.

«Це розширення наших можливостей у складній онкохірургії та гепатобіліарній хірургії. Для пацієнтів це означає меншу крововтрату, більшу точність втручань і вищий рівень безпеки», – зазначив генеральний директор Чернівецької обласної клінічної лікарні Дмитро Домбровський.

Аргоновий апарат – це сучасна хірургічна система, яка має встановлені програми для різних типів оперативних втручань. Лікарі можуть точно відрегулювати потужність обладнання, щоб оперувати необхідні ділянки.

«Завдяки аргоноплазмовій коагуляції ми можемо працювати точніше, ефективніше зупиняти кровотечі та мінімізувати травматизацію тканин. Важливо й те, що багаторазові девайси дозволяють раціонально використовувати ресурси», – пояснив хірург Віталій Максим’юк.