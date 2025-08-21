Лікар-ендоскопіст медичного центру св. Параскеви Андрій Ступницький

Людей, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом (ШКТ), стає все більше. І причина не лише у неправильному харчуванні, способі життя. Постійні стреси, переживання, тривоги, викликані війною, також сприяють виникненню різноманітних захворювань. Проблеми можуть виникати і через інфекції та генетичну схильність. Тож одним дошкуляє гастрит, здуття, виразка, інші страждають від синдрому подразненого кишківника, хвороби Крона, онкозахворювань тощо.

Симптоми при багатьох захворюваннях ШКТ є схожими, тож аби знати, що саме дошкуляє конкретній людині, потрібна точна діагностика: гастроскопія, колоноскопія тощо. І що раніше спеціалісти поставлять правильний діагноз, то швидше вдасться позбутися проблеми. Затягування з візитом до лікаря може лише задавнити хворобу, з якої вибратися згодом буде непросто.

Чи можна підхопити інфекцію під час проведення гастроскопії чи колоноскопії?

Чимало людей, яким потрібна гастроскопія чи колоноскопія, і які таке обстеження проходять вперше, не стільки бояться самої процедури, як того, що під час обстеження їм можуть занести інфекцію через недостатньо ретельну обробку медичних інструментів багаторазового використання. Саме через цей страх і відкладають обстеження.

Чи є підстави для таких побоювань? Як пацієнту переконатися, що процедура для нього буде безпечною? Чи можна бути впевненим у тому, що медичні інструменти, якими будуть проводити процедуру, пройшли відповідну обробку? Хто несе відповідальність за безпечність інструментів? Із цими та іншими запитаннями ZAXID.NET звернувся до лікаря-ендоскопіста, провідного спеціаліста медичного центру св. Параскеви Андрія Ступницького.

Які інструменти використовують для обстеження шлунка, кишківника: одноразові чи багаторазового використання?

«У медичному центрі св. Параскеви для всіх ендоскопічних операцій та оперативних втручань ми використовуємо виключно одноразові вироби медичного призначення. Щодо ендоскопів, то це апарати багаторазового використання, бо вони дуже дорогі. Їхня вартість приблизно така, як вартість автомобіля середнього класу», – каже Андрій Ступницький.

Як готують ендоскоп для повторного використання?

За словами лікаря, після проведення процедури медична сестра відразу в кабінеті, де проводили процедуру, проводить попереднє очищення апарата: серветками з дезінфікуючим засобом протирає зовнішню поверхню ендоскопа, а внутрішні канали промиває спеціальним розчином, який змиває і розчиняє всі біологічні рідини.

«Перший етап очищення – дуже важливий. Якщо цього не зробити, то за час транспортування ендоскопа біологічні рідини можуть висохнути і тоді їх буде значно важче відмити», – пояснює лікар.

Після цього ендоскоп кладуть у спеціальний контейнер з позначкою, що у ньому брудне медобладнання, і транспортують у місце, де проводять остаточну обробку.

«Тут медсестра також спершу проводить ручне очищення. Ендоскоп повністю занурюють у відповідний розчин і розбирають його. Вмикають спеціальний пристрій з моторчиком, який ганяє розчин по всіх трубочках, порожнинах, аби промити їх. А медсестра одноразовими щіточками миє клапани, поверхні, які найбільше забруднюються», – пояснює лікар.

Після цього ендоскоп переносять у мийно-дезінфікуючу машину, в якій проводять повний, заздалегідь запрограмований цикл промивання і дезінфекції. Цей процес, каже лікар, повністю автоматизований, його неможливо скоротити, тут виключений людський фактор. Так досягають високого ступеня дезінфекції ендоскопів. Після чого ці апарати висушуються у спеціальних сушильних шафах, в яких вони зберігаються в сухому стані без різного бактерійного чи вірусного забруднення.

Як пацієнту обрати медичний заклад для проведення гастроскопії чи колоноскопії?

Нині такі обстеження проводять, як у комунальних, так і приватних закладах і пацієнту не завжди просто зорієнтуватися, де обстежитися, головне, безпечно пройти процедуру. Ось що радить зробити у таких випадках лікар-ендокопіст Андрій Ступницький:

1.Дізнатися, чи використовують у медзакладі під час процедури одноразові медичні інструменти, одноразові розхідні матеріали. Вже під час обстеження пацієнт може звернути увагу, як їх розпаковують зі стерильних заводських упакувань. Медустанови, які використовують одноразові медичні інструменти, особливо на цьому наголошують.

2. Поцікавитися, чи має установа мийно-дезінфікуючі машини для дезінфекції ендоскопів, бо лише вони дозволяють досягти високого ступеня дезінфекції.

3. Поцікавитися відгуками пацієнтів про лікаря, який буде проводити процедуру.

4. Звернути увагу на вартість проведення такої процедури. Дешевше, не завжди означає краще. У медустановах, де використовують одноразові медичні інструменти, одноразові розхідні матеріали, мийно-дезінфікуючі машини, спеціальні шафи для зберігання тощо, і забезпечують пацієнтам високий рівень інфекційної безпеки, такі послуги будуть дорожчими. Там, де таких умов нема, витрати менші, то і послуги дешевші. Тож вибір установи і безпеки – за пацієнтом.

5. А ще важливі зовнішні перевірки з дотримання санітарно-гігієнічних та санітарно- протиепідемічних вимог. Їх необхідно проводити регулярно. Компетентні працівники відповідної служби, згідно з прописаними у законодавстві нормами, проводять детальний аудит всіх процесів та процедур і надають незалежний висновок. На світлині є приклад такого висновку аудиту який ми проводили 20 серпня 2025 року, який засвідчує, що ТОВ «МЕДЦЕНТР СВ. ПАРАСКЕВИ» виконує та контролює якість проведення достерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації виробів медичного призначення, та дотримується вимог інфекційного контролю згідно зі встановленими стандартами та забезпечує належний рівень епідемічної безпеки для пацієнтів та персоналу.