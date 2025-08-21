Дефіцит важливого вітаміну В12 може виникнути як через неправильне харчування, так і через деякі хвороби

Вітамін В12 (або ціанкобаламін) є важливим для багатьох процесів в організмі людини: для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК. Його нестача може призводити до накопичення гомоцистеїну (нейротоксичної сполуки), до анемії, втрати балансу, «туману в голові», оніміння кінцівок, втомлюваності та погіршення пам’яті тощо.

Чому виникає дефіцит цього важливого вітаміну? Які загрози він несе організму, якщо вчасно його не усунути? Чи можна наситити ним організм при збалансованому харчуванні, чи обов’язково треба пити відпловідні ліки? Які симптоми можуть вказувати на те, що у людини дефіцит саме цього вітаміну? На ці та інші запитання ZAXID.NET відповіла завідувачка відділення сімейної медицини, дієтологиня Другого медичного об’єднання Львова Мирослава Дурда.

«Вітамін B12 ми отримуємо з їжі, тому здорові люди, які повноцінно харчуються, не повинні відчувати його дефіцит. Дорослим потрібно лише 2,4 мкг цього вітаміну на день. Та через те, що люди споживають менше м’яса, риби та яєць – основних джерел вітаміну – дефіцит вітаміну B12 виникає у 15% людей. Страждають від цього стану не тільки вегани та вегетаріанці, але й люди похилого віку і ті, хто має проблеми з шлунком», – каже Мирослава Дурда.

Причини виникнення дефіциту вітаміну B12

За словами лікарки, дефіцит вітаміну B12 виникає, коли людина не отримує його достатньо з їжі або організм не належно його засвоює. Якщо проблема у харчуванні, то усунути проблему просто, слід відкоригувати раціон і додати м'ясо, рибу, яйця.

Утім, бувають випадки, що цей вітамін погано засвоюється через деякі захворювання:

Гастрит: соляна кислота у шлунку, яка необхідна для належного засвоєння вітаміну B12, виробляється недостатньо;

перніціозна анемія (або В12-дефіцитна анемія, хвороба Аддісона-Бірмера) : організм не виробляє внутрішній фактор (фактор Касла), необхідний для засвоєння вітаміну В12;

целіакія і хвороба Крона: вони перешкоджають повному засвоєнню вітаміну B12;

дефіцит транскобаламіну II: рідкісне генетичне захворювання, яке порушує транспортування вітаміну B12 в організмі,

люди, які перенесли операцію на шлунку і онкологічні недуги, також можуть мати труднощі зі засвоєнням вітаміну В12.

Симптоми дефіциту вітаміну В12:

сильна втома та слабкість,

нудота,

блювання,

діарея,

втрата апетиту,

блідість і пожовтіння шкіри,

оніміння та поколювання в кінцівках,

проблеми із зором,

запаморочення,

труднощі із запам'ятовуванням,

дезорієнтація,

труднощі з ходьбою та мовленням,

депресія.

Як визначити, що організму бракує саме вітаміну B12?

Аби переконатися, що у вас нема дефіциту вітаміну В 12, достатньо здати аналіз крові на визначення рівня вітаміну B12. Скерування на аналіз можна отримати у вузького спеціаліста.

Чим небезпечний дефіцит вітаміну B12?

Дефіцит вітаміну B12 може викликати периферичну нейропатію, дегенерацію спинного мозку, параліч, еректильну дисфункцію, депресію, втрату пам'яті тощо.

Як не допустити дефіциту вітаміну В12?

Для здорових людей, каже Мирослава Дурда, найкраща профілактика – це збалансоване харчування з достатньою кількістю продуктів тваринного походження (м'ясо, риба, молочні продукти).

«Веганам та вегетаріанцям варто приймати додатково препарат вітаміну В12. Для людей за 75 років теж варто обговорити доцільність прийому вітаміну. Утім, препарат і дозування має призначати лише лікар», – наголошує Мирослава Дурда.

Щоб вітамін добре засвоювався, при споживанні м’яса, риби і яйць не слід вживати алкоголь, бо він погіршує засвоєння вітаміну В12.

Тож якщо відчуваєте симптоми дефіциту вітаміну В12, лікарка радить проконсультуватися у спеціаліста, який встановить причину такого стану пацієнта і призначить ефективне лікування.