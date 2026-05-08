Гастроентерологиня, к.м.н. Зоряна Гук-Лешневська консультує пацієнта

Здуття, метеоризм, біль у животі, бурчання, закреп або діарея. Ці симптоми часто дошкуляють багатьом людям, здебільшого молодим, і їх виникнення не завжди можна зрозуміти. У раціоні була, здавалося б, нормальна нешкідлива їжа, ви не переїли і все одно відчуваєте дискомфорт.

Що не так зі шлунком чи кишківником? Можливо у вас синдром подразненого кишківника, який нині часто діагностують у молодих людей? Що це за захворювання і що його провокує? І головне, чи можна і як його позбутися?

Відповісти на ці та інші запитання ZAXID.NET попросив гастроентерологиню, к.м. н., доцентку Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Зоряну Гук-Лешневську.

Що таке синдром подразненого кишківника?

«Синдром подразненого кишківника (СПК) – це найчастіше хронічне захворювання тонкого і товстого кишківника, яке проявляється болем у животі і порушенням ритму випорожнень, що не зумовлено органічними чи біохімічними змінами. Тобто, це функціональний розлад кишківника із чітко окресленими симптомами», – каже гастроентерологиня.

Одним із симптомів цього захворювання є рецидивуючий біль у животі в середньому один день на тиждень протягом останніх 3 місяців, пов’язаний з дефекацією, зміною частоти стільця, зміною форми (зовнішнього вигляду) стільця. Люди скаржаться на біль і спазми в животі (виникають або посилюються після прийому їжі), метеоризм і бурчання, порушення випорожнення (діарея, закреп або їх чергування), відчуття неповного спорожнення кишки, чутливість до певних продуктів, втому, тривогу тощо.

Чому виникає синдром подразненого кишківника?

Причина, каже лікарка, невідома. Та серед чинників розвитку хвороби є порушення моторики кишківника, яке приводить і до больових відчуттів, і до порушень з боку випорожнень.

Ще одним чинником є вісцеральна гіперчутливість. У хворих є підвищена чутливість шлунково-кишкового тракту до різноманітних подразників, особливо механічних. Скажімо, вони відчувають здуття живота навіть при малій кількості газів у кишківнику, або відчуття позову до дефекації при незначному наповненні прямої кишки калом.

«Провокує хворобу і порушення осі мозок-кишківник. У великої кількості пацієнтів із СПК спостерігаються порушення психоемоційної сфери, найчастіше тривога і депресія. Стрес може посилювати біль та порушувати перистальтику. В останні роки вважають, що розвитку СПК може потенціювати і дизбіоз кишківника», – каже Зоряна Гук-Лешневська.

Хто найчастіше хворіє на цю недугу?

Найчастіше на синдром подразненого кишківника хворіють молоді люди, віком 16-40 років, здебільшого жінки. А загалом понад 11% населення світу страждає на це захворювання, причому 2/3 пацієнтів не звертаються по медичну допомогу.

Перебіг цього захворювання складно передбачити, воно має період загострення і ремісії, що чергуються, або проявляється тривалими монотонними симптомами. У більшості хворих симптоми постійно рецидивують, але захворювання має легкий перебіг і не призводить до серйозних наслідків.

Чи можна вилікувати синдром подразненого кишківника?

Аби допомогти людині позбутися надокучливих неприємних симптомів, варто розказати про них лікарю, який порадить відповідний режим харчування, яких продуктів варто уникати, як змінити спосіб життя тощо. І обов’язково проконсультує, як нормалізувати психоемоційний стан, що дуже важливо у таких випадках.

«Щодо лікувальної тактики, то пацієнтам призначаються препарати відповідно до симптоматики. До прикладу, з метою усунення больового синдрому рекомендують спазмолітичні засоби. Закреп чи діарея корегуються відповідно», – каже гастроентерологиня.

Якщо після корекції харчування і способу життя стан пацієнта поліпшився, лікарка радить і надалі дотримуватися рекомендацій лікаря, бо при появі певних тригерів, суттєвих погрішностей в дієті може знову виникнути загострення. При підтримці лікаря пацієнт з часом навчиться вчасно корегувати свій стан і уникати загострень.

Синдром подразненого кишківника, за словами лікарки, не приводить до серйозних наслідків, виснаження. Та якщо у людини є лихоманка, кров у калі, анемія, відхилення при об’єктивному обстеженні, зокрема пальпаторне виявлення утворень у животі, незрозуміла втрата маси тіла, обтяжений сімейний анамнез злоякісних новоутворень і запальних захворювань кишківника, то не варто зволікати з візитом, аби вчасно виявити інші захворювання кишківника і пройти відповідне лікування.