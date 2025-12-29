Операція тривала лише годину і через два дні пацієнт поїхав додому

Кардіохірурги клініки серця та судин Університетської лікарні (кампус ім. Мар’яна Панчишина) відновили кровотік до серця 74-річному поляку без розрізу грудної клітки, застосувавши найсучаснішу методику. Таку операцію в Україні провели вдруге: перший раз операцію провели в Одесі, цього разу – у Львові.

Пацієнт Кшиштоф Савчук родом із Варшави та вже останні 10 років живе в Україні. Тут він одружився і переїхав у село на Львівщині. Усе життя чоловік працював інженером, а коли вийшов на пенсію, зайнявся вирощуванням помідорів і розведенням курей. Та його почало підводити серце. Чоловік переніс інфаркт, йому виконали стентування коронарних судин. Через атеросклероз вони забивалися наростами, які зменшують, а інколи повністю перекривають кровотік в судині серця. Інколи в них відкладається кальцій і вони стають твердими як камінь. Тож перше оперативне втручання дало короткотривалий результат: з часом чоловік почав втрачати рухливість, з’явилися задишка та знесилення. Він знову приїхав в університетську лікарню, де йому запропонували нестандартний метод лікування, повідомили у медзакладі.

«Для пацієнтів із дуже вираженими кальцифікованими судинами, як у пацієнта, стандартні методики ангіопластики та стентування можуть бути малоефективними. Щоб уникнути ризиків, ми обрали інше найкраще рішення – орбітальну атеректомію», – каже керівник клініки серця і судин Дмитро Беш.

Ця методика поширена в Європі, але в Україні її провели лише вдруге під керівництвом проктора з Німеччини Кшиштофа Пуйдака.

«У Європі багато таких пацієнтів, щомісяця ми оперуємо цим методом 12–15 осіб. Орбітальна атеректомія для деяких із них – найкращий і найефективніший метод для продовження якісного життя», – каже доктор Пуйдак.

Орбітальна атеректомія викликає менше ускладнень і дозволяє ефективніше імплантувати стент. Через катетер у судину пацієнта лікарі вводять спеціальний високошвидкісний бур з алмазним напиленням. У судині він не просто крутиться, а описує коло (звідси й «орбітальна» в назві процедури). За допомогою цього інструмента лікарі сточують кальцій у судині на мікрочастинки.

