Минулого тижня у військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні військові хірурги провели сучасну лапароскопічну операцію – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа. Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі, повідомила 26 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«У нас дуже гарні новини від медичних сил ЗСУ. Наші військові хірурги провели операцію, яка не має аналогів у світі. Минулого тижня у військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа», – написала Ганна Маляр.

У мобільному госпіталі виконано вже дві такі операції і врятовано життя поранених воїнів. Завдяки надсучачним технологіям та професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже самостійно ходять по палаті.

«Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких пораненних», – твердить заступниця міністра оборони.

До слова, раніше львівський хірург Тарас Козба у зоні бойових дій врятував 28-річного бійця, якому уламок снаряду поранив серце.