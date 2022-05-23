Чоловік з пораненим серцем вижив і зараз проходить лікування у медзакладі Києва

Львівські медики, які рятують поранених у зоні активних бойових дій, творять дива. Вони повертають до життя людей з надважкими травмами, у яких є мізерний шанс вижити. Нещодавно їм вдалося врятувати 28-річного чоловіка, який отримав важке поранення серця.

Одного травневого дня до медзакладу (місце знаходження не розголошують з міркувань безпеки), де оперують львівські медики, привезли важкопораненого чоловіка. Осколок снаряду потрапив у черевну порожнину. Уже на операційному столі хірурги побачили, що осколок поранив не лише печінку. Він пробив діафрагму, легеню і поранив праві відділи серця, правий шлуночок.

Таке поранення, по суті, є смертельне. Але львівські хірурги зробили неймовірне. Вони поступово зашивали травмовані органи. Осколок снаряду дістали аж з перикарда (серцевої сумки).

Пацієнт, на щастя, вижив. Його спершу скерували до лікарні у Дніпро, а звідти відправили на подальше лікування до Києва, повідомив ZAXID.NET керівник центру хірургії судин Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова.

«Чоловік живий. У зоні бойових дій таких пацієнтів лише оперують і скеровують на лікування в інші медзаклади. Цього пацієнта спершу виходжували лікарі нашої реанімації, а тепер скерували на подальше лікування до Києва. До речі, серце пораненому зашив судинний хірург зі Львова Тарас Кобза. Це унікальна операція. З такими пораненнями виживають вкрай рідко за умови, що поруч є спеціаліст, який може таку операцію провести», – каже Олег Сергєєв.