Отоларинголог Федір Юрочко з 12-річним пацієнтом Матвієм

Отоларингологи Центру дитячої медицини прооперували 12-річного мешканця Шептицького, у якого незначний забій вуха спровокував гнійне запалення скроневої кістки – постравматичний мастоїдит. Це перший такий випадок у практиці керівника Клініки дитячої оториноларингології Федора Юрочка за 29 років роботи.

Матвій прокинувся посеред ночі і захотів їсти. Встав, аби взяти щось перекусити, і дорогою на кухню випадково вдарився вухом. Біль спершу був незначним. Та згодом з’явилася припухлість, почервоніння за вухом. Місцеві лікарі сказали, що це звичайний забій. Мазі не допомагали, набряк не зникав. І батьки хлопця вирішили проконсультуватися в отоларингологів «Охматдиту», кажуть у медзакладі.

Комп’ютерна томографія (КТ) виявила у пацієнта порушення кісткової тканини соскоподібного відростка скроневої кістки. Хлопцю поставили діагноз: мастоїдит, який розвинувся як ускладнення травми вуха, і абсцес.

«Це дуже рідкісний випадок – посттравматичний мастоїдит. За мій понад 29-річний досвід я зустрів таке вперше. Саме тому важливо пам’ятати: навіть незначна травма вуха, яка супроводжується болем, припухлістю чи температурою, потребує огляду отоларинголога. Такі ситуації не можна залишати без уваги», – каже Федір Юрочко.

Матвія прооперували. Спеціалісти забрали великий гнійник і зруйновані кісткові тканини скроневої кістки, зупинити запальний процес. Хлопця вже виписали з лікарні і він буде ще деякий час під спостереженням медиків.