Зараз у Центрі проходить лікування маленька львів'яночка

Гостра лейкемія у дітей – грізне і підступне захворювання. При цій недузі порушується робота кісткового мозку, через що організм не виробляє достатньо здорових клітин крові. Саме це спричиняє втому, часті інфекції та кровоточивість. Підступність хвороби у тому, що вона часто маскується під ГРВІ та інші дитячі захворювання. Утім, дуже важливо вчасно розпізнати хворобу, бо за умови вчасної діагностики лікування гострої лейкемії у дітей є високоефективним і дає високі шанси на повне одужання.

Гематологиня Центру дитячої медицини Ольга Дорош назвала симптоми, на які батькам варто звернути увагу, щоб не пропустити хворобу.

«Спершу подумали, що у доньки вірусна інфекція»

Зараз у Центрі дитячої медицини лікується трирічна львів’янка, у якої діагностували гостру лейкемію. На щастя, батьки маленької пацієнтки вчасно звернули увагу на малопомітні симптоми підступної недуги і відразу звернулися по допомогу.

«Спочатку донька поскаржилась на біль у ніжці, потім – у животі. Вона була бліда і менш активна, ніж зазвичай. Ми подумали, що це вірусна інфекція. Звернулися до сімейного лікаря, зробили загальний аналіз крові. І попросили перевірити всі можливі показники», – каже мама дівчинки.

Загальний аналіз був у межах норми, тож рідні заспокоїлися. Та наступного ранку зателефонували з лабораторії і повідомили, що під час додаткових досліджень у крові дівчинки виявили бласти. Мамі порадили негайно звернутися до гематологів.

У чому підступність гострої лейкемії?

За словами Ольги Дорош, гостра лейкемія часто маскується під звичайні дитячі захворювання, тому важливо бути уважними до будь-яких змін у поведінці чи самопочутті дитини. Гематологиня назвала найпоширеніші «маски» лейкемії:

затяжні ГРВІ, часті ангіни, стоматити;

виражена блідість, швидка втомлюваність;

часті інфекції або довге відновлення після ГРВІ;

скарги на біль у кістках, спині чи суглобах;

втома після мінімального навантаження;

синці чи крововиливи без ударів, кровотечі з носа або ясен;

тривала безпричинна температура;

зниження апетиту, схуднення;

збільшення лімфовузлів, печінки або селезінки.

«Якщо такі симптоми не минають 1-2 тижні або постійно повторюються, варто зробити загальний аналіз крові. Це швидкий і простий метод, який дозволяє вчасно помітити небезпечні зміни», – каже гематологиня.

Гостра лейкемія – складна і підступна хвороба, але нині, кажуть у Центрі, її лікування є високоефективне і дає високі шанси на повне одужання. Головне – вчасно виявити захворювання і звернутися по допомогу.