Ці фрукти допомагають стабілізувати рівень цукру в крові

Восени є чимало фруктів та овочів, багатих на клітковину, які допомагають контролювати рівень цукру в крові. Дієтологиня Емі Браунштейн назвала Verywellhealth вісім таких продуктів, які варто включити у раціон вже зараз.

Одне середнє сире яблуко зі шкіркою містить 4 г клітковини. Яблука підтримують баланс цукру в крові завдяки вмісту клітковини та поліфенолів. Одне дослідження показало: вживання яблука середнього розміру перед їдою призводить до зниження рівня цукру в крові та інсуліну після їди. Яблука можна додавати до салату, йогурту або вівсянки.

Пів склянки зернят граната містить 3,5 г клітковини. Вживання гранатів допомагає знизити рівень цукру та інсуліну натщесерце, а також поліпшити показник гемоглобіну A1c. Ефект найбільш помітний у людей із підвищеним рівнем глюкози. Гранати, окрім клітковини, багаті на антиоксиданти та поліфеноли, які зменшують оксидативний стрес і сприяють кращому контролю рівня цукру в крові.

Одна середня груша містить 5,5 г клітковини. Завдяки високому вмісту води та майже 22% добової норми клітковини, включення груш до раціону сприяє підтримці стабільного цукру в крові. Груші можна додавати до салатів, вівсянки, випічки тощо.

Один плід хурми містить 6 г клітковини. Хурма також містить певний тип поліфенолу (таніни), які пригнічують певні травні ферменти, що беруть участь у розщепленні вуглеводів і зменшують перетравлення та засвоєння крохмалю та глюкози. Це призводить до зниження рівня цукру в крові після їжі. Тонко нарізану хурму можна додавати до салатів, вівсянки, йогурту.

Одна чашка вареної брюссельської капусти містить 4 г клітковини. Вона також є джерелом пребіотичних волокон, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (КЛЖК), що допомагають регулювати вуглеводний обмін, зменшують запалення та покращують чутливість до інсуліну. Подріблену сиру брюссельську капусту можна додати у салат або запекти її для смачного гарніру.

Один середній батат (або солодка картопля, як його ще називають) містить майже 4 г клітковини. Вона має нижчий глікемічний індекс, ніж інші крохмалисті овочі, і повільніше впливає на рівень цукру в крові. Запечену солодку картоплю можна їсти окремо або додавати до салатів чи інших страв.

30 г смаженого гарбузового насіння містить майже 2 г клітковини. Поєднання у ньому клітковини, корисних жирів та білка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Посипте гарбузовим насінням йогурт, вівсянку, кашу або салати, або їжте окремо як перекус.

Подрібнена капуста містить 2 г клітковини на одну порцію (одна склянка). Клітковина в капусті сприяє зниженню резистентності до інсуліну, допомагає регулювати рівень цукру в крові. Включаючи у раціон багаті на клітковину некрохмалисті овочі можна знизити ризик розвитку діабету 2 типу приблизно на 26%.

Як клітковина підтримує баланс цукру в крові?

Клітковина – це неперетравлювана частина вуглеводів. Існує два типи клітковини: розчинна та нерозчинна. Розчинна клітковина утворює в кишківнику гелеподібну речовину, яка уповільнює всмоктування вуглеводів, що призводить до зниження рівня цукру в крові після їжі та кращого контролю рівня глюкози в довгостроковій перспективі. Нерозчинна клітковина регулює рівень цукру в крові, пригнічуючи певні травні ферменти та сприяючи виробленню коротколанцюгових жирних кислот (SCFA) шляхом кишкової ферментації, що покращує чутливість до інсуліну та зменшує запалення. Дієтологиня радить споживати від 25 до 35 г клітковини на день, це допоможе підтримувати стабільний рівень цукру в крові і знизити ризик розвитку цукрового діабету.