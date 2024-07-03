Овочі та фрукти, багаті калієм, допоможуть контролювати артеріальний тиск

Продукти, багаті калієм, є дуже важливі для здоров’я серця. Калій допомагає розслабити стінки кровоносних судин і знижує ризик гіпертонії. Якщо споживати їжу, багату калієм, можна контролювати рівень артеріального тиску. Згідно з дослідженням Гарвардської медичної школи, калій послаблює вплив натрію, який допомагає контролювати рівень артеріального тиску. OnlyMyHealth називає вісім продуктів, які є найкращим джерелом харчового калію. Включення їх у раціон допоможе підтримувати здоровий рівень артеріального тиску та загальне здоров’я серця.

1. Банани. За даними вчених Гарвардського університету, банани є чудовим джерелом калію, важливого мінералу та електроліту в організмі, який несе невеликий електричний заряд. Ці заряди змушують нервові клітини посилати сигнали для регулярного серцебиття та скорочення м’язів. Банан середнього розміру містить приблизно 400-450 мг калію, що робить його багатим на поживні речовини закускою, яка може допомогти регулювати артеріальний тиск.

2. Шпинат

Шпинат не тільки багатий клітковиною, але також містить калій у великій кількості. Одна чашка вареного шпинату містить понад 800 мг цього важливого мінералу. Включення шпинату у раціон, допоможе підтримувати оптимальний рівень калію та підтримувати здоров’я серця.

3. Батат (солодка картопля). Згідно з дослідженнями, солодка картопля є багатим джерелом калію. Одна середня солодка картопля містить приблизно 540 мг калію, а також здорову дозу клітковини та вітамінів А і С.

4. Авокадо

Вершковий і ароматний авокадо – це не тільки модна їжа, у ньому також багато калію. За даними Міністерства сільського господарства США, 100 г авокадо містять 507 мг калію. Крім того, він містить корисні для серця мононенасичені жири.

5. Апельсини. Апельсини, відомі високим вмістом вітаміну С, також є багатим постачальником калію. Середній апельсин містить близько 240 мг калію, а також вітамін С і клітковину, що корисно для здоров’я серця.

6. Квасоля

Бобові, включаючи квасолю, зокрема, чорну, є чудовим джерелом калію та клітковини. Одна чашка варених бобів може забезпечити від 400 до 600 мг калію, що робить їх поживною добавкою до супів, салатів і основних страв.

7. Йогурт. Молочні продукти, такі як йогурт, є хорошими джерелами калію. Одна чашка простого йогурту з низьким вмістом жиру містить приблизно 440 мг калію. Краще вибирати звичайний йогурт, щоб уникнути додавання цукру, і насолоджуватися ним як закускою або частиною їжі.

8. Помідори

Помідори не тільки багаті на смак, але й містять калій. Один середній помідор містить приблизно 290 мг калію, а також лікопін, потужний антиоксидант.