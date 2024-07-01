Є продукти, які можна їсти досхочу і не боятися за зайві сантирметри в талії

Коли за вікном + 30 і вище, хочеться якось легкої їжі, щоб не була важкою для шлунка, але давала відчуття ситості і , звісно, була смачна. Благо, що зараз є багато овочів та фруктів, які надзвичайно корисні, і які легко включити у раціон. Fit For Fun назвала дев’ять продуктів, які майже не містять калорій і будуть до смаку практично усім. Їх можна їсти досхочу, бо вони не додадуть зайвих сантиметрів у талії.

1.Малина

Ця ягода – низькокалорійна. У 100 г є всього 53 кілокалорії. Для порівняння: така ж кількість манго містить близько 60 калорій, винограду – 70 калорій, а бананів – навіть 90 калорій.

Малина також містить багато клітковини, яка швидко насичує і підтримує травлення. Ці ягоди смакують самі по собі, або їх можна додавати до йогурту, вівсянки, сиру.Салатам вони надають особливого смаку.

2. Броколі. Цей зелений овоч багатий поживними речовинами, включаючи вітаміни С, В2 і В6, а також містить залізо, кальцій, магній і цинк. Його сміливо можуть включати у раціон ті, хто хоче схуднути: у 100 г броколі всього 34 калорії. Броколі можна запікати в духовці і подавати як гарнір до м'яса або риби, готувати на пару, додавати до салатів тощо.

3.Кольрабі. Кольрабі – один із найбільш низькокалорійних овочів: у 100 г міститься 32 калорії з високим вмістом кальцію і калію, а також магнію і вітамінів групи В і С.

4. Цвітна капуста

У 100 г цього овоча є лише 28 калорій. Він багатий кальцієм, каротином, залізом та іншими цінними мінералами. Корисна не лише біла цвітна капуста, а й фіолетова, зелена, жовта. Вона стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче схуднути.

5. Перець. Його ще називають вітамінною бомбою,незалежно від того, якого він кольору: червоний, зелений чи жовтий. Він містять багато вітаміну С, магнію, калію та численні антиоксиданти, які захищають наші клітини. У 100 г є всього 23 калорії, тож його можна їсти окремо, у складі салатів тощо.

6. Рукола. У ній багато багато вітаміну С, заліза та калію, а також 30 калорій у 100 г. Споживання руколи може допомогти знизити ризик багатьох хронічних захворювань, зокрема, таких як рак і діабет, а також зміцнити кістки, поліпшити здоров’я серця, зір тощо. Руколу можна додавати в салати, а також в пасту, піцу, бутерброди, соуси, смузі, соки тощо.

7. Помідори

Томати містять багато води і лише 18 калорій на 100 г, а також антиоксидант лікопін, який надає помідорам червоний колір. Цей так званий каротиноїд, серед іншого, має протизапальну дію на організм. Окрім цього, помідори є цінним джерелом калію і вітаміну С. Їх можна додавати до салатів, соусів, супів, піци або споживати окремо

8.Кавун. У ньому 95% води. Це робить його низькокалорійною їжею для схуднення. Фруктові волокна також містять багато вітамінів А і С. У 100 г кавуна близько 30 калорій. Фрукти швидко насичують і тому є легким десертом після основного прийому їжі.

9.Горошок. Цукровий горошок не тільки має чудовий солодкий смак, але й є низькокалорійний – 69 калорій у 100 г. Є хорошим джерелом калію, кремнію, магнію, фосфору, кобальту, міді, селену, заліза та цинку, а також вітамінів групи В, А, С, Е, Н, РР.