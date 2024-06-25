Ці ягоди варто частіше включати у раціон, поки триває їх сезон

Тим, хто прагне схуднути, варто не лише підраховувати калорії і ходити до тренажерного залу. Виявляється, що вирішальну роль у контролі ваги відіграє здоров’я кишківника. Їжа, яку ми їмо щодня, впливає на стан мікробіому кишківника, тому важливо уникати деяких продуктів. Натомісць є багато продуктів, які варто включати у раціон, бо вони позитивно впливають на здоров’я кишківника і допомагають легше і швидше схуднути. До таких продуктів належать ягоди, багаті на антиоксиданти.

Дієтологиня Варша Хатрі назвала She Finds ягоди, які найкраще впливають на роботу кишківника, налагоджують травлення і допомогають легко і швидко позбутися зайвих кілограмів.

Чорниця

Ягоди чорниці не лише смачні, вони багаті на антиоксиданти, особливо антоціани, які надають їм характерного кольору. «Ці сполуки допомагають заспокоїти запалення в організмі, поглинаючи вільні радикали. Регулярне вживання чорниці може зменшити окислювальний стрес, який є основною причиною запалення та багатьох хронічних захворювань», – каже Варша Хатрі.

Чорниця також містить харчові волокна, які підтримують регулярне випорожнення та сприяють здоровому мікробіому кишківника. Діючи як пребіотик, це волокно живить корисні кишкові бактерії, підтримуючи тонкий баланс, необхідний для загального здоров’я травлення. Окрім цього, низька калорійність ягід і високий вміст поживних речовин роблять їх ідеальною закускою для контролю ваги.

Малина

Малина є чемпіоном з клітковини, необхідної для підтримки здорового кишківника. «Малина багата клітковиною, яка необхідна для здоров’я кишківника та зменшує ймовірність запорів. Клітковина малини також працює як пребіотик, покращуючи корисні бактерії та загальне здоров’я травної системи»,– каже дієтологиня.

Кверцетин, елагова кислота та інші антиоксиданти, які містяться в малині, зменшують запалення та окислювальний стрес. Вони можуть захистити від хронічних захворювань, пов’язаних з кишківником.

Ожина

Ожина містить велику кількість вітамінів (включаючи вітамін С і К), клітковини та антиоксидантів. За словами дієтологині, імунна система стає сильнішою завдяки вітаміну С, а вітамін К допомагає у згортанні крові та зміцненні кісток. Ці поживні речовини поліпшують загальний стан здоров’я. Ці ягоди допомагають поліпшити травлення, зменшитии запалення. При лікуванні запорів високий вміст клітковини в ожині допомагає регулювати дефекацію та контролювати інші проблеми з травленням. Поліфеноли, що містяться в ожині, мають протизапальну дію, сприять здоровій вазі за рахунок прискорення метаболізму.

Ягоди асаї

Ці ягоди відомі своїм вмістом антиоксидантів, зокрема антоціанів. Ці сполуки не тільки зменшують запалення, але й сприяють загальному здоров’ю, захищають організм від окисного стресу та запалення. Клітковина, що міститься в ягодах асаї, сприяє регулярній дефекації та підтримує збалансований мікробіом кишківника. Це має вирішальне значення для здоров’я травлення та може звести до мінімуму ймовірність певних проблем з травленням.

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Ці чотири ягоди можна їсти окремо, додавати до йогуртів, скажімо, грецького, каш, сиру, смузі тощо. Дієтологиня радить додавати їх в щоденний раціон, щоб мати плоский живіт, краще травлення і здоровіший кишківник.