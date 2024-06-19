Регулярне вживання деяких продуктів допоможе налагодити роботу щитовидної залози

Проблеми зі щитовидною залозою мають люди різного віку і вони можуть призвести до різних проблем зі здоров’ям, включаючи незрозуміле збільшення ваги, м’язової слабкості, змін менструального циклу, втоми, депресивного настрою, сухості шкіри тощо. На щастя, повідомляє Health Shots, є продукти, включення яких у щоденний раціон, допоможе суттєво поліпшити роботу щитовидної залози. ​Вони доступні впродовж всього року, тож включити їх у раціон можна без жодних проблем.

Ягоди

Такі ягоди, як чорниця, полуниця та малина, багаті антиоксидантами, вітамінами та клітковиною. Ці поживні речовини мають вирішальне значення для боротьби з окисним стресом – однією з головних проблем зі здоров’ям щитовидної залози. Дослідження 2022 року показує: антиоксиданти можуть допомогти впоратися з дисфункцією щитовидної залози та підтримати імунну систему. Свіжа малина має найбільшу кількість антиоксидантів, клітковини та дуже мало цукру.

Яблука

Одне яблуко на день може вберегти від візиту до лікаря і підтримувати здоров’я щитовидної залози. Яблука багаті клітковиною та важливими антиоксидантами, такими як кверцетин, який допомагає зменшити запалення та підтримувати функцію щитовидної залози. Вони такажуть допоможуть вивести токсини з організму і поліпшити роботу щитовидної залози.

Бразильські горіхи

Бразильські горіхи багаті селеном, мікроелементом, який відіграє вирішальну роль у виробленні гормонів щитовидної залози. Згідно з оглядом, опублікованим у журналі «Клінічна ендокринологія», селен також допомагає захистити щитовидну залозу від окисного пошкодження. Лише кілька бразильських горіхів на день допоможуть задовольнити щоденну потребу в селені.

Авокадо

Авокадо є багатим джерелом здорових жирів, які необхідні для синтезу гормонів, у тому числі гормонів щитовидної залози. Воно також містять антиоксиданти, магній і клітковину. Корисні жири в авокадо можуть допомогти підтримувати здорову вагу, що дуже важливо, оскільки захворювання щитовидної залози часто можуть призвести до проблем із вагою.

Яйця

Яйця є одним з небагатьох продуктів, які природним чином містять вітамін D, що допомагає регулювати гормони щитовидної залози, а також чудовим джерелом йоду та селену, які необхідні для виробництва та балансу гормонів щитовидної залози. Крім того, високоякісний білок в яйцях допомагає підтримувати м’язову масу, на яку може вплинути дисфункція щитовидної залози

Йогурт

Йогурт є чудовим джерелом йоду, необхідного для роботи щитовидної залози, і багатий пробіотиками, корисними для здоров’я кишківника. Здоровий кишківник може поліпшити засвоєння поживних речовин, необхідних для здоров’я щитовидної залози та загального обміну речовин. Національний інститут здоров’я радить вибирати звичайний нежирний йогурт або грецький йогурт, щоб поповнити споживання йоду.

Гарбузове насіння

Насіння гарбуза – ще один суперпродукт для щитовидної залози. Це чудове джерело магнію, цинку та антиоксидантів. Цинк, зокрема, відіграє життєво важливу роль у синтезі гормонів щитовидної залози. Регулярне вживання гарбузового насіння забезпечує здорове надходження цих поживних речовин, які можуть допомогти підтримувати безперебійну роботу щитовидної залози.