Випадок трапився в селі на Гусятинщині, де протікає річка Гнила

На Тернопільщині 14-річний хлопець помер від лептоспірозу. Ймовірно, підліток заразився в річці у своєму селі, де проживає багато водяних щурів, які є переносниками захворювання. Випадок трапився на Гусятинщині, де протікає річка Гнила. Хлопця лікували в районній та обласній дитячій лікарні, проте врятувати його не вдалося.

Підліток помер від лептоспірозу ще 28 червня, проте відомо про це стало 1 липня з повідомлень у локальних телеграм-каналах. Випадок смерті неповнолітнього від лептоспірозу підтвердила ZAXID.NET головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. «Лабораторно наразі це ще не підтверджено, але клінічно лікарі поставили діагноз лептоспіроз. На жаль, хлопець помер», – зазначила Оксана Чайчук.

У Тернопільській обласній дитячій лікарні розпорвіли ZAXID.NET, що підліток заразився лептоспірозом, ймовірно, у місцевій річці. Через кілька днів після цього йому стало зле, тож батьки звернулися до лікарів. Його спочатку лікували в районній лікарні, а пізніше перевезли в обласну дитячу лікарню в Тернопіль.

«До нас в медзаклад він поступив у дуже важкому стані. У нього були всі клінічні прояви лептоспірозу. Його лікували в реанімації, лікарі робили все, що могли, однак врятувати не змогли. Його бабуся розповіла, що він разом з іншими підлітками чистив річище річки, щоб зробити місце для купання. У хлопця на ногах було дуже багато ран, порізів. І, вочевидь, через них потрапила інфекція в організм. В цій річці водиться дуже багато водяних щурів, які є переносниками збудника хвороби», – зазначила в коментарі ZAXID.NET заступниця директора Тернопільської обласної дитячої лікарні Алла Філюк.

В Гусятинській громаді розповіли ZAXID.NET, що хлопець закінчив 9 клас місцевої школи. Він пропустив випускний через хворобу: мав високу температуру та посійно блював. У п’ятницю, 28 червня, підліток помер в реанімації.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерті.