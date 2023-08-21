Не лізьте у воду у заборонених для купання водоймах

До Львівської обласної інфекційної лікарні і надалі госпіталізують пацієнтів з лептоспірозом. Зараз на лікуванні перебуває вісім хворих, більшість з яких – мешканці Стрийського району. Один з пацієнтів у реанімації, повідомила ZAXID.NET 21 серпня завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян.

Цього літа, за словами Таміли Алексанян, значно побільшало пацієнтів, у яких діагностували лептоспіроз. Є у лікарні й такі, у яких цей діагноз ще не підтверджено, але є підозра на лептоспіроз. Значна частина хворих – мешканці Стрийського району, Дрогобича, Моршина.

«З восьми хворих, які зараз лікуються в інфекційній лікарні, більшість зі Стрийського району, Дрогобича, Моршина. За останній місяць з лептоспірозом до нас госпіталізували шестеро хворих з цього району», – каже Таміла Алексанян.

Минулого тижня до інфекційної лікарні потрапив і мешканець Львова, який грав у цій місцевості футбол і опісля скупався в річці Стрий. До цього в жодних інших водоймах не купався. У нього діагностували лептоспіроз.

Інші хворі, які поступили до лікарні з цього напрямку, або купалися у водоймах, або наводили лад у підвалах без засобів захисту.

Тому лікарі радять, не дивлячись на спеку, не купатися у заборонених для купання водоймах, а прибираючи у підвалах, стайнях, інших господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.

Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Влітку-початок осені люди найчастіше заражаються лептоспірозом, коли купаються у водоймах, не призначених для купання, ловлять рибу, прибирають у підвалах тощо. Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт) і навіть смерті. Нещодавно від лептоспірозу помер 30-річний мешканець Львівщини.